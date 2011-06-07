اخبار کوتاه از سازمان تبلیغات اسلامی یزد

به گزارش خبرنگار مهر، به همت اداره تبلیغات اسلامی بافق دومین جلسه ستاد فرماندهی شئون فرهنگی در مناسبتهای مذهبی برگزار شد.

در این جلسه که با حضور رئیس اداره تبلیغات اسلامی، فرماندار، فرمانده نیروی انتظامی، فرمانده سپاه، رئیس اطلاعات، رئیس اداره ارشاد اسلامی و سایر مسئولان شهر برگزار شد، برنامه ریزیهای لازم برای برگزاری مراسم معنوی اعتکاف برگزار شد.

در این جلسه پیرامون اوقات فراغت تابستان 90 نیز بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

برگزاری مراسم اختتامیه مرکز قرآنی مصباح الهدی

مراسم اختتامیه مرکز قرآنی مصباح الهدی در یزد برگزار شد.

در این مراسم که با اجرای برنامه های متنوع قرآنی از سوی قرآن آموزان همراه بود به 22 نفر از قرآن آموزان این مرکز گواهینامه قبولی در دروه های قرآنی اعطا شد.

این مراسم به همت کانون قرآن اداره تبلیغات اسلامی اردکان برگزارشد.

مسئول کانون قرآن اداره تبلیغات اسلامی اردکان در این مراسم تربیت قرآنی فرزندان را مهمترین وظیفه والدین عنوان کرد.

تشکیل اولین جلسه ستاد اعتکاف شهرستان اردکان

اولین جلسه ستاد اعتکاف اردکان در محل اداره تبلیغات اسلامی اردکان تشکیل شد.

به منظور برنامه ریزی بهتر در زمینه برگزاری سنت اعتکاف در ماه رجب، اولین جلسه ستاد اعتکاف اردکان با حضور مسئولان این ستاد در محل اداره تبلیغات اسلامی اردکان تشکیل شد.

در این جلسه ضمن بررسی و مرور گزارش برنامه های اعتکاف در سالهای گذشته تصمیماتی در خصوص برگزاری این مراسم معنوی در سال جاری اتخاذ شد.

از سیزدهم تا پانزدهم رجب، سنت حسنه اعتکاف در مساجد جامع و کوشکنو و حاج محمد حسین و مساجد جامع روستایی اردکان برگزار می شود.

اعتکاف ماه رجب در سه مسجد شهری و 14 مسجد روستایی در شهرستان اردکان برگزار می شود.

اجرای تبلیغات میدانی طرح نهضت قرآن آموزی در اردکان

طرحهای تبلیغاتی ویژه اطلاع رسانی طرح نهضت قرآن آموزی در سطح شهرستان اردکان به اجرا در آمد.

از سوی کانون قرآن اداره تبلیغات اسلامی اردکان و به منظور اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به عموم مردم در خصوص برگزاری طرح نهضت قرآن آموزی در سال جدید، برنامه های تبلیغی متعددی به اجرا در آمد.

طرح نهضت قرآن آموزی از سوی موسسات و خانه های قرآنی سطح این شهرستان اجرا می شود.