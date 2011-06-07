نشست خودمانی خوانندگان با هوشنگ مرادی کرمانی

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست خالق «قصه‌های مجید» در جمع هنرمندان، نویسندگان و علاقه‌مندان به ادبیات حضور می‌یابد و به گفتگوی دوستانه با آنها خواهد پرداخت.

هوشنگ مرادی کرمانی، زاده 16 شهریور ماه سال 1323 در روستای سیرچ از توابع بخش شهداد کرمان است. تحصیلات ابتدایی خود را در زادگاهش آغاز کرد و دوره متوسطه را در کرمان و تحصیلات عالی را در رشته زبان انگلیسی در تهران طی کرد.

مرادی کرمانی نویسندگی را از سال 1339 در کرمان و همکاری با رادیو محلی زادگاهش آغاز کرد و هشت سال بعد با انتشار داستان‌هایش، در سال 1347، فعالیت مطبوعاتی‌اش را گسترش داد. اولین داستان وی به نام «کوچه ما خوشبخت‌‏ها» با زبان طنزدر مجله خوشه منتشر شد و از آن به بعد در وادی ادبیات ماند و با نوشتن آثار ارزشمند جوایز معتبری را از آن خود کرد.

مجموع فعالیت‌های ادبی و هنری هوشنگ مرادی کرمانی افتخارات ملی و بین المللی را برای وی به ارمغان آورده است که از آن جمله می‌توان به جایزه جهانی اندرسن (سال 1986 میلادی) جایزه ویژه هیئت داوران جایزه هانس کریستین آندرسن (سال 1992 میلادی) و جایزه کتاب سال 1994 کودکان و نوجوانان اتریش اشاره کرد.

سیمرغ بلورین بهترین فیلمنامه در دوازدهمین جشنواره فیلم فجر (بهمن 1327)، جایزه مهرگان ادب و نیز جایزه خوزه مارتینی، نویسنده و قهرمان ملی آمریکای لاتین در سال 1995 میلادی بخش دیگری از افتخارات این نویسنده در کارنامه فعالیت 41 سال اخیر مرادی کرمانی بوده است.

علاقه‌مندان برای حضور نشست خودمانی با هوشنگ مرادی کرمانی می‌توانند ساعت 19 به فرهنگسرای ابن سینا به نشانی شهرک قدس، فاز یک، ایران زمین شمالی مراجعه کنند.