نخستین باشگاه ورزشی پینت بال در اردبیل افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس هیئت ورزشهای همگانی استان اردبیل پیش از ظهر سه شنبه در این مراسم اظهار داشت: مراحل طراحی و ساخت این باشگاه از سال گذشته آغاز و با در نظر گرفتن قوانین ایمنی این ورش مفرح و مهیج، این باشگاه افتتاح شد.

علی تاج مهر افزود: این باشگاه علاوه بر ارائه خدمات به افراد و گروه های فردی، آمادگی دارد تا برگزاری مسابقات تیمهای سازمانها، دانشگاه ها، مراکز ورزشی و مراکز علمی آموزشی و پرورش و نهادهای فرهنگی هنری را به عهده گیرد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ورزش پینت بال به عنوان یکی از پر هیجان ترین ورزشهای گروهی شناخته می شود و به لحاظ قوانین ایمنی ورزشی امن محسوب می شود، اضافه کرد: این مجموعه دارای امکانات ویژه و استاندارد بوده و بی شک حضور در این مجموعه می‌تواند زمینه لازم و مساعد را برای فعالان حاضر در پینت بال فراهم کند.

رئیس هیئت ورزشهای همگانی استان با اشاره به سرمایه گذاری بخش خصوصی برای راه اندازی این مجموعه ابراز داشت: این باشگاه با اعتباری بالغ بر 700 میلیون ریال در شهرک زرناس اردبیل راه اندازی شده است.

تاج مهر اظهار امیداواری کرد که در آینده نزدیک با همکاری و ارتباط نزدیک باشگاه، کمیته ورزش پینت بال و هیئت ورزشهای همگانی استان شاهد درخشش باشگاه تیرگان و این مجموعه در لیگ کشوری باشیم.

گفتنی است پینت بال ورزش تفریحی و گروهی به شمار می رود که در آن از اسلحه های گازی با گلوله های رنگی استفاده می شود. این ورزش برای عموم آزاد بوده و مسابقات آن در سطح حرفه‌ای به صورت کشوری و جهانی برگزار می شود.

