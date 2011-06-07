به گزارش خبرنگار مهر، جواد منصوری ظهر سه شنبه در حاشیه بازدید از پروژه های فاضلاب شهر بندرعباس در جمع خبرنگاران بیان داشت: امسال ضمن توافق با شهرداری، اجرای شبکه فاضلاب خیابانهای شمالی و جنوبی، خیابانهای بهادر جنوبی، شریعتی شمالی و خیابانهای اصلی شهر عملیاتی می شود که با در نظر گرفتن حجم بالای کار، این طرح بایستی بصورت متوالی در خیابانهای اصلی اجرا شود.

به گفته وی، با اشاره به اینکه پس از سه سال تلاش از سوی آبفای هرمزگان، 900 میلیارد ریال به کل اعتبار طرح فاضلاب بندرعباس اضافه می شود، اظهار داشت: تاکنون یک هزار و 60 میلیارد ریال برای اجرای این پروژه هزینه شده است که با تایید سازمان مدیریت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و طی موافقت نامه پنج ساله، 900 میلیارد ریال از اعتبار مورد نیاز (یک هزار و 740 میلیارد ریال) این طرح تامین می شود.

منصوری با اشاره به اینکه سهم طرح فاضلاب بندرعباس از بودجه سال 90 حدود 10 میلیارد و 400 میلیون تومان است، یادآور شد: مشکل اصلی برای ادامه اجرای طرح فاضلاب بندرعباس شامل اجرای مدول دوم تصفیه خانه، 640 کیلومتر شبکه و سه ایستگاه پمپاژ، کمبود اعتباری معادل یک هزار و 740 میلیارد ریال است که امسال تخصیص 900 میلیارد ریال آن مورد موافقت سازمان مدیریت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری قرار گرفته است.

منصوری در ادامه با بیان اینکه 60 درصد اعتبار امسال برای ایجاد شبکه فاضلاب هزینه می شود، تصریح کرد: طی سالهای گذشته بدلیل نبود مشکل ترافیکی در محلات شهر، حجم بالایی از لوله گذاری شبکه اجرا شد اما در دو سال گذشته با توجه به ترافیک موجود در معابر اصلی ادامه لوله گذاری با روند کندی مواجه بوده است.

وی افزود: با تکمیل این طرح در معابر اصلی، شبکه های اجرا شده خیابان طالقانی، سید جمال، امام موسی صدر شمالی و به شبکه اصلی متصل شده و وارد مدار بهره برداری می شود.