رستم کیاکجوری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: نمایش های نقطه آغاز به نویسندگی محسن یار محمدی و کارگردانی مه جبین داوری، دار به نویسندگی فاطمه مکاری و کارگردانی کیا قربانی ، روزی روزگاری نقالی به نویسندگی و کارگردانی عبد الرحمان احتسابی طبری از جمله این آثار است.

وی اظهار داشت: آفتاب بر زمین سیو نسوم نمی تابد به نویسندگی علیرضا سعیدی کیاسری و کارگردانی یاسر محمودی، عطسه ارباب اقیانوسها به نویسندگی ایرج فلاح و کارگردانی محمد درزی ، آگراندیسمان به نویسندگی حامد امان پور قرایی و کارگردانی اکبر قهرمانی از دیگر نمایشهاست.

کیاکجوری بیان داشت: آدم و آسمان به نویسندگی ابراهیم باقری و حسین شیدایی فر و کارگردانی ناهید راد خواه، آتیه به نویسندگی سید صادق فاضلی و کارگردانی آرمان غفاریان، ته وسه بمیرم ( تابوت ) به نویسندگی محمد یوسفی و کارگردانی یوسف علی دهقان، پشت سایه های کاج به نویسندگی چیستا یثربی و کارگردانی باران بریمانی و قطار جنوب به نویسندگی حنیفی و کارگردانی مهیار کمانگری از دیگر نمایشهای راه یافته است.



وی گفت : مرحله بازبینی این آثار هفته اول تیر ماه توسط هیئت داوران صورت می گیرد و آیین پایانی این جشنواره نیمه دوم شهریورماه برگزار خواهد شد.