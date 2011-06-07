هشدار به روسای دانشگاهها درباره تمام وقت شدن اعضای هیئت علمی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حسینعلی شهریاری روز سه شنبه در اجلاس روسای دانشگاههای علوم پزشکی افزود: هیئت رئیسه دانشگاههای علوم پزشکی، روسای بیمارستانها و اعضای ستادی وزارت بهداشت مجاز به فعالیت در بخش خصوصی و خارج از بخش دولتی نیستند و بر اساس قانون، از سال اول اجرای قانون نیز این ممنوعیت اعمال می شود. مرجع رسیدگی به این ممنوعیت حوزه مالی است که نباید هیچ پرداختی به آنها داشته باشد و دیوان محاسبات می تواند این پرداخت را به عنوان تخلف پیگیری کند.

شهریاری گفت: روسای دانشگاهها باید به این موضوع توجه کنند چرا که ممکن است مشکلاتی را برای آنها ایجاد کند و از همین حالا باید به این مسئله رسیدگی کنند چرا که دیوان محاسبات می تواند هر زمان اراده کند جلوی کار را بگیرد و این مسئله برای بسیاری از روسای دانشگاههای قبلی هم پیش آمده است.

وی گفت: قانون برنامه پنجم توسعه از سال 90 اجرایی می شود و باید تلاش کنیم تا با کمترین چالش در حوزه سلامت این قانون را اجرایی کنیم. ما در کمیسیون بهداشت نیز سعی کردیم که تمام خواسته های معقول وزارت بهداشت را در برنامه پنجم توسعه گنجاندیم.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی یادآور شد: اعضای کمیسیون بهداشت و درمان بسیار حساس هستند که قانون برنامه پنجم توسعه از سال اول آن یعنی سال 90 اجرایی شود و یکی از بخشهای مهم آن قوانین مرتبط با وزارت بهداشت و موادی از قانون از جمله ماده 32 مربوط به تمام وقت شدن اعضای هیئت علمی دانشگاههای علوم پزشکی است.

وی تاکید کرد: موضوع تمام وقتی پیشنهاد وزارت بهداشت بود و این موضوع کمک می کند که اساتید در بیمارستانهای دولتی تمام وقت شوند و این در صورت واقعی شدن تعرفه ها امکان پذیر است و بخش خصوصی هم تعریف درستی از تعرفه ها داشته باشد.

شهریاری افزود: اولین تخلف این بود که با اینکه تعرفه گذاری از نظام پزشکی گرفته شد اما با تاخیر انجام شد و همین باعث شده که بخش خصوصی رها شود و لجام گسیخته عمل کند و این امر نگران کننده شود.

وی با اشاره به لزوم ارتباط و تعامل صحیح میان روسای دانشگاهها و نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت: از روسای دانشگاهها می خواهم ارتباط نزدیکی با نمایندگان مجلس داشته باشند. این نکته به این معنی نیست که خدای نکرده کسی به نماینده باج بدهد ولی خواسته های به حق نمایندگان را در حوزه های انتخابیه که با چالشهای زیادی در حوزه بهداشت و درمان مواجه است را اجرایی کنید.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی به فراهم شدن 3 میلیارد دلار برای حوزه سلامت در بودجه سال 90 گفت: با توجه به اینکه دولت هیچ مبلغی را از محل هدفمندی یارانه ها به سلامت اختصاص نداده بود، 3 میلیارد دلار از محل مازاد درآمد نفت به حوزه سلامت اختصاص یافت که امیدواریم از ماه چهارم پرداخت آن آغاز شود و هزینه های مردم از بخش سلامت به 30 درصد کاهش یابد.

وی اظهار داشت: قانون مناطق محروم و ایجاد بیمه سلامت هم برای کلیه ایرانیان از نکاتی است که در قانون برنامه پنجم باید به سمت اجرایی شدن پیش برود و با ادغام وزارت رفاه هم باید هر چه سریعتر بیمه ها تجمیع شوند و این نکته که دولت برای بیمه تکمیلی پولی پرداخت کند خلاف است.

شهریاری با اشاره به فضاسازی هایی که علیه وزارت بهداشت در حوزه نظام سلامت صورت می گیرد، گفت: موضوع اورژانس های بیمارستانی بسیار مهم است و در برخی جاها به حق و در برخی جاها به ناحق مطالبی گفته می شود که علیه وزارت بهداشت فضاسازی صورت می گیرد و این موضوع ناراحت کننده ای که هر روز یک مسئله برای نظام سلامت ایجاد کنند.

وی به حذف بودجه های عمرانی وزارتخانه های بهداشت و علوم و تفویض آن به وزارت مسکن اشاره و خاطرنشان کرد: بودجه های عمرانی دو وزارتخانه به وزارت مسکن داده شده است و امیدواریم با ادغام وزارت مسکن در راه، این موضوع به وزارتخانه های علوم و بهداشت بازگردد.