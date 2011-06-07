کارخانه فولاد هرمزگان آماده افتتاح رسمی است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمسعود سمیعینژاد با اعلام این مطلب گفت: میزان سرمایهگذاری ارزی این طرح 345 میلیون دلار و ریالی آن 4373 میلیارد ریال بوده است.
وی افزود: با بهرهبرداری از این طرح، حدود 3 هزار نفر بهطور مستقیم و 12 هزار نفر بهطور غیرمستقیم مشغول بهکار میشوند. سرپرست ایمیدرو گفت: محصول نهایی این کارخانه، تولید تختال (اسلب) به ظرفیت 5/1 میلیون تن در سال با عرض 9/0 تا 2 متر و طول 6 تا 12 متر است.
سمیعینژاد خاطرنشان کرد: بخش احیای مستقیم طرح فولاد هرمزگان شامل دو مدول 825 هـزار تنی (در مجموع 1650 هزار تن) با تمام تجهیزات و تاسیسات جانبی و بخش فولادسازی نیز شامل واحدهای برداشت و انتقال آب دریا به میزان 30 هزار مترمکعب در ساعت، ایستگاه مرکزی توزیع برق، بخش ذوب (شامل 2 کوره قوس الکتریکی و 2 کوره پاتیلی)، ریختهگری (شامل 2 خط ریختهگری پیوسته تختال) دارای ظرفیت نهایی 1500 هزار تــن تختال (به ضخامت 20 تا 25 سانتیمتر، عرض 90 تا 200 سانتیمتر و طول 6 تا 12متر)، کارخانه اکسیژن، کارخانه آهک، تعمیرگاه مرکزی، آبشیرینکنها و آزمایشگاه مرکزی است.
کارخانه احیای مستقیم (آهنسازی) این طرح با حضور رئیسجمهور در اسفند 1387 راهاندازی شد. نخستین ذوب موفقیت آمیز این مجتمع نیز همزمان با روز نیمه شعبان (مرداد ماه) سال 89 انجام شد. عملیات اجرایی طرح فولادسازی فولاد هرمزگان در سال 1385 آغاز شده بود.
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