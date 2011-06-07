"بدرود بغداد" به جشنواره فیلم لهستان راه یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، نهمین دوره جشنواره بین المللی Tofifest، طی روزهای چهار تا 10 تیرماه 1390 در شهر torun لهستان برگزار می‌شود و فیلم سینمایی "بدرود بغداد" ساخته مهدی نادری،‌ در بخش مسابقه بین‌الملل جشنواره روی پرده خواهد رفت.

جوایز نقدی بخش مسابقه بین‌الملل این جشنواره مبلغ 5000 یورو برای بهترین فیلم تهیه‌کننده و بهترین کارگردان است که سال گذشته "بدرود بغداد" در مقام نماینده سینمای ایران، به مراسم اسکار2011 معرفی شده بود.

این فیلم همراه با 50 عنوان فیلم سینمایی برگزیده کشورهای مختلف جهان که به آکادمی علوم و هنرهای تصویری اسکار ارائه شده بود، در اسفندماه 89 در مرکز فرهنگی سینما موندی جمهوری چک به نمایش عمومی درآمده بود. "بدرود بغداد" محصول مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی است.