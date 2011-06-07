مسلمانان شرق در آزمونی بزرگ/ فلسطین در انتظار پیروزی مهم دیپلماتیک

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه برونئی تایمز در سرمقاله شماره امروز خود با عنوان "حمایت از خواست فلسطینیان" ضمن پرداختن به تحولات چند روز اخیر، به مساله درخواست فلسطینیان برای شناسایی دولت مستقل فلسطینی از سوی سازمان ملل متحد اشاره کرده و خواستار اقدام دیپلماتیک مشترک کشورهای اسلامی و همچنین کشورهای برونئی دارالسلام ، مالزی و اندونزی به عنوان اعضای مسلمان آسه آن برای جلب حمایت دیگر اعضای آسه آن و کشورهای جهان از خواسته فلسطینیان با هدف تصویب آن در مجمع عمومی سازمان ملل متحد شده است.

در این سرمقاله آمده که کشتار وحشیانه تظاهر کنندگان فلسطینی در چهل وچهارمین سالگرد جنگ سال 1967خاورمیانه بار دیگر چهره واقعی ظالمانه اسرائیل را به جهانیان نشان داد.

به کارگیری بیش از حد نیروهای نظامی علیه مردم غیرمسلح فلسطینی پدیده تازه ای نیست زیرا در ماه گذشته نیز نیروهای اشغالگر 13 نفر را کشتند که در تظاهرات علیه تشکیل غیرقانونی اسرائیل در سال 1948 شرکت کرده بودند.

به هرحال تروریسم دولتی اسرائیل نتوانسته مردم فلسطین را از درخواست استقلال بازدارد و مردم طی 63 سال گذشته هر گونه اقدامات سرکوبگرانه، پاکسازی نژادی، خشونت، ویرانگری و مصادره زمین توسط اسرائیل را تحمل کرده اند اما شوق وطن پرستی آنها هرگز خاموش نشده و امروزه فلسطینیان بیش از گذشته در راه آزاد سازی سرزمینشان مصمم هستند.

بر اساس این گزارش ، بعد از شکست و بی نتیجه ماندن تلاشهای آمریکا درباره پیشبرد روند مذاکرات صلح (میان فلسطینیان و اسرائیل) به دلیل لجاجت رهبران اسرائیل، مقامات فلسطینی فعالیت بین المللی را برای شناسایی دولت مستقل فلسطینی توسط سازمان ملل متحد در چارچوب مرزهای 1967 و تعیین شرق اورشلیم به عنوان پایتخت آن آغاز کردند.



رای گیری در مورد درخواست فلسطینیان که می تواند در ماه سپتامبر (در جریان برگزاری مجمع سازمان ملل متحد) صورت گیرد پیروزی بزرگ دیپلماتیک برای فلسطینیان خواهد بود چرا که که شناسایی دولت فلسطینی توسط سازمان ملل فشارهای سیاسی و حقوقی بر اسرائیل وارد خواهد ساخت تا نیروهای خود را از سرزمین کشور دیگری خارج سازد.



این روزنامه می نویسد: علیرغم مخالفت آمریکا به عنوان دارنده حق وتو در شورای امنیت و متحد اسرائیل انتظار می رود این درخواست فلسطینیان با اکثریت بالایی در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب برسد که این اقدام گامی برای آزمودن وجدان جهانی است .



بنا براین وظیفه همه ملل دوستدار صلح است که از ابتکار و درخواست فلسیطینیان پشتیبانی نمایند وکشورهای مسلمان وظیفه دارند که از این اقدام حمایت دیپلماتیک به عمل آورند.



برونئی، مالزی و اندونزی به عنوان سه عضو اعضای سازمان کنفرانس اسلامی باید تلاشهای دیپلماتیک خود را بکار گیرند تا حمایت سایر اعضای آسه آن را در ارتباط با درخواست فلسطینیان جلب نمایند.



حمایت و تلاش آسه آن در این راستا نه تنها آن را به عنوان یک گروه سیاسی قوی مطرح می سازد بلکه آن را به عنوان یک نهاد مدافع اخلاق و عدالت خواهد شناساند.