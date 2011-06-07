داوران جشن منتقدان استقلال رای دارند

به گزارش خبرنگار مهر، نشست مطبوعاتی پنجمین جشن انجمن منتقدان و نویسندگان سینمای ایران صبح امروز 17 خرداد ماه با حضور کیوان کثیریان دبیر جشن، علی علائی رئیس انجمن منتقدان، وحید اسلامی سخنگو و جمعی از خبرنگاران در تالار سیف‌الله داد خانه سینما برگزار شد.

کیوان کثیریان در ابتدای این نشست گفت: تفاوت جشن پنجم با دوره‌های قبل در این است که در این جشن،‌ داوری‌های مربوط به فیلم‌های جشنواره فجر و داوری‌های مربوط به مطبوعات سینمایی کشور به صورت جداگانه انجام شد.

وی افزود: جشنی که هفته آینده برگزار خواهد شد، به بررسی فیلم‌های بیست و نهمین جشنواره فجر مربوط است و امیدوار هستیم که در نیمه دوم سال جشن مطبوعات سینمایی را برگزار کنیم. البته امسال با تصمیم هیئت داوری انجمن، سه رشته تدوین، ‌موسیقی و فیلمبرداری به جوایز جشن منتقدان اضافه شد و بنابراین جوایز جشن امسال در 12 رشته اهدا خواهد شد.

کثیریان همچنین از حذف شدن جایزه مادی جشن خبر داد وعنوان کرد: امسال به دلایل مختلفی از جمله مسایل اقتصادی بخش مادی جوایز حذف شده است. سعی کرده‌ایم با استقلال آرا، دوری از مصلحت اندیشی و ... اعتبار جوایز را بالا ببریم. به نظر ما استقلال رای باعث می‌شود اعتبار جوایز انجمن منتقدان بالاتر رود.

دبیر پنجمین جشن منتقدان و نویسندگان سینمای ایران درباره تامین هزینه‌های مالی این جشن گفت: جشن سال گذشته با مشکلات مالی بسیار زیادی برگزار شد و ما یاد گرفتیم که بدون حمایت مالی هم می‌توان کارهای خوبی انجام داد. اما امسال خوشبختانه شرکتی که اسپانسر خانه سینماست مانند همه برنامه‌ها در حد عرف خود به این جشن کمک مالی کرده است. البته باز هم بودجه‌ای که برای جشن منتقدان و نویسندگان سینمای ایران اختصاص یافته قابل مقایسه با بسیاری از برنامه‌هایی که برگزار می‌شود، نیست.

کثیریان در ارتباط با اسامی داوران جشن پنجم انجمن منتقدان عنوان کرد: ما برای تیم داوری جشنوار فیلم‌های فجر سعی کرده‌ایم از داوران با سابقه و شناسنامه‌دار سینمای ایران استفاده کنیم. البته ترکیب داوران در دوره‌های مختلف به این صورت بوده است و ما به این نکته اهمیت ویژه‌ای می‌دهیم.

وی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه آیا نمی‌توان مانند اسکار از تمام منتقدان درباره فیلم‌ها نظرخواهی کرد گفت: ما در طی سال‌های گذشته روند ساده و قابل قبولی را برای رای‌گیری در مورد فیلم‌ها پیش گرفته‌ایم، البته اگر بتوانیم ساز و کاری فراهم کنیم که بتوان از کلیه اعضا رای‌گیری شود، بسیار خوب است. اما در حال حاضر چنین کاری باعث ایجاد بحث‌های جانبی بسیاری می‌شود که ما نمی‌خواهیم خودمان را درگیر آنها کنیم.

کثیریان افزود: به هر حال داوران این جشن مشخص شدند و رای‌هایی که آنها می‌دهند قابل پیگیری است. ما هیچگونه وابستگی در زمینه آرا در هیئت داوران نداریم و به هیچ وجه زیر بار توصیه‌ها نمی‌رویم، چرا که این مسئله اعتبار انجمن را مخدوش خواهد کرد.

وی در پایان درباره برنامه‌های بزرگداشت جشن منتقدان گفت: ما از دو پیشکسوت عرصه نقد قدردانی خواهیم کرد و تا کنون مراسم بزرگداشت خسرو دهقان قطعی شده، اما فرد دوم هنوز مشخص نشده است.

در ادامه این نشست علی علائی رئیس شورای مرکزی انجمن منتقدان و نویسندگان سینمای ایران جایزه این انجمن را یک نشان دانست و افزود: اخیرا اصطلاحی به عنوان "نشان" در تمام رشته‌ها مطرح می‌شود. باید بپذیریم که جایزه انجمن منتقدان در حال حاضر در سینمای ایران یک نشان است. به همین جهت نیز تصمیم گرفتیم برای امسال جایزه ویژه فیلم‌های جشنواره فجر را از جایزه ویژه مطبوعات سینمایی جدا کرده و کارمان را بسیار جدی تر دنبال کنیم.

وی ادامه داد: نباید فراموش کنیم که قبل از سال 57 یکی از معتبرترین جوایز سینما، جایزه سپاس بود که در حال حاضر کسی به خاطر ندارد که این جایزه متعلق به منتقدان بود.

علائی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه موضع آنها در برابر سفارشاتی که از سوی افراد و نهادهای مختلف برای اهدای جایزه‌ها مطرح می‌شود، چیست، گفت: من این موضوع را با ذکر یک مثال توضیح می‌دهم. ما چگونه می‌توانیم در یک زمان هم متهم شویم که فیلمی را به سفارش خانه سینما در فهرستمان گذاشته‌ایم و هم متهم شویم که فیلم دیگری را به سفارش معاونت سینمایی در لیست گنجانده‌ایم؟ به نظرم این تناقض مثال خوبی برای این مطلب است که ما به سفارشات اهمیتی نمی‌دهیم.

علائی در ادامه بیان کرد: به نظر من فهرست نهایی که بعدا مشاهده خواهید کرد، فهرستی کاملا قابل دفاع است. من اطمینان خاطر می‌دهم که وقتی آرا شنیده شود همه احساس خواهند کرد که شان هیئت داوران و انجمن منتقدان رعایت شده است.

در این جلسه ذبیح الله رحمانی بازرس، جعفر گودرزی نایب رئیس، حسن معظمی از اعضای شورای مرکزی انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی حضور داشتند. پنجمین جشن منتقدان و نویسندگان سینمای ایران، 23 خرداد ساعت 18 در تالار ایوان شمس برگزار خواهد شد.