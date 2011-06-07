239 پروژه کشاورزی در خراسان جنوبی به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا هادربادی پیش از ظهر سه شنبه در نشست خبری که به مناسبت هفته جهاد کشاورزی برگزار شد، اظهار داشت: جهت اجرای این تعداد پروژه اعتباری بالغ بر 28 میلیارد و 935 میلیون تومان هزینه شده است.

وی با اشاره به اینکه اجرای پروژه های کشاورزی بیشتر در راستای تثبیت مشاغل کشاورزی است، بیان کرد: با اجرای این پروژه ها 613 نفر اشتغالزایی مستقیم و بالغ بر 17 هزار و 584 نفر اشغالزایی غیر مستقیم در سطح استان ایجاد خواهد شد.

هادربادی در خصوص میزان برخورداری مردم از این پروژه ها، اظهار داشت: با اجرای این تعداد پروژه 18 هزار و 921 خانوار از مزایای طرح ها برخوردار خواهند شد.

وی پروژه های شاخص این هفته را 54 مورد عنوان کرد و بیان داشت: این پروژه ها با اعتباری بالغ بر 22 میلیارد و 455 میلیون تومان از محل اعتبارات ملی، استانی، خویاری و تسهیلات بانکی اجرا شده است.

به گفته وی بیشترین پروژه های اجرا شده مربوط به شهرستان های نهبندان، قاین و بیرجند بوده است.

وی با اشاره به اینکه بیشترین پروژه های امسال جهاد کشاورزی در بخش آب و خاک است، افزود: 123 پروژه به دلیل خشکسالی شدید در بخش آب و خاک انجام شده است.

هادربادی با بیان اینکه در سال جاری پروژه های جهاد کشاورزی از تنوع در بخش های مختلف برخوردار است، اظهار داشت: این پروژه ها بیشتر در بخش های مورد نیاز کشاورزان با توجه به خشکسالی ها مربوط به کشتارگاه، سردخانه، تولید کنسانتره انار، بسته بندی زرشک و انار و .. بوده است.

وی همچنین به برنامه های هفته جهاد کشاورزی در سطح استان اشاره کرد و ادامه داد: دیدار با استاندار، دیدار با نماینده ولی فقیه در استان، گردهمایی شورای عشایری، غبار روبی گلزار شهدا، پیگیری نشست دهیاران، تجلیل از تولید کنندکان برتر استان و همایش مدیریت فرهنگ جهادی از جمله این برنامه ها خواهد بود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی رونمایی از کتاب وصیت نامه 38 شهید جهاد کشاورزی استان، برگزاری روز جهانی بیابان زدایی و دیدار با خانواده های شهدا و ایثارگران را از دیگر برنامه های این هفته در سطح استان ذکر کرد.