به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود احمدیان گفت: اولین دوره مسابقه فیلمنامه‌نویسی مستقل سینمای ایران با محوریت انقلاب اسلامی و با شعار اعتلای فرهنگی سینمای ملی ایران به منظور ارتقای سطح کیفی فیلمنامه‌ها، ترغیب نویسندگان حرفه‌ای برای نگارش آثار و شناسایی استعدادهای جوان کشور با عنوان قلم زرین برگزار می‌شود.

احمدیان با اشاره به اینکه این جشنواره رویدادهای انقلاب اسلامی را از 15 خرداد 42 تا 22 بهمن 57 در بر می‌گیرد، ادامه داد: انقلاب اسلامی و ارتباط آن با رهبری امام (ره) و مقوله‌هایی چون نقش روحانیت، گروههای سیاسی، سازمان‌های چریکی، شخصیت‌های سیاسی، سازمان‌های اطلاعاتی داخلی و خارجی، دانشجویان، دیپلماسی غربی، روشنفکران، کودکان و نوجوانان، حکومت نظامیان و اقلیت‌های دینی از جمله محورهای این جشنواره است.

وی خاطر نشان کرد: علاقمندان می توانند با تکمیل فرم درخواست حضور در جشنواره از طریق ایمیل، طرح‌های 15 صفحه‌ای خود را تا 13 آبان‌ماه امسال به دبیر خانه جشنواره واقع در معاونت فرهنگی و پژوهشی بنیاد سینمایی فارابی ارایه کنند. پس از تشکیل یک گروه داوری از کارشناسان حوزه فیلمنامه، این آثار داوری و جوایزی نقدی به برگزیدگان اهدا می‌شود همچنین انعقاد قرارداد نگارش و مهیا کردن شرایط تولید برای پنج اثر برتر از دیگر جوایز این رویداد است.