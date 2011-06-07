عملبات اجرایی خطوط پمپاژ آبشیرینکن های رمچاه و سلخ قشم آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا کشفی ظهر سه شنبه در حاشیه آغاز عملیات پمپاژ خطوط آبشیرینکنها در جمع خبرنگاران با بیان اینکه این پروزه با اعتبار 450 میلیارد ریال انجام می شود، بیان داشت: طول این خطوط 5.5 کیلومتر محاسبه شده که قرار است آب تولیدی آبشیرینکن های رمچاه به ظرفیت 500 متر مکعب در شبانه روز و سلخ هزار متر مکعب در شبانه روز به مخازن ذخیره روستاها جهت استفاده اهالی این مناطق انتقال دهد.

وی اظهار داشت: با توجه به خشکسالی وکاهش منابع آبی در این استان، برای تامین آبشرب سالم باید اهتمام ویژه ای صورت گیرد و در حال حاضر شرکت آب و فاضلاب روستائی هرمزگان با اجرایی کردن پروژه آبشیرینکنها توانسته بخش قابل توجهی از آب مورد نیاز روستائیان را تامین نماید.

ورود دو آبشیرینکن قشم به چرخه تولید

مدیر امور آب و فاضلاب روستایی شهرستان قشم گفت: پس از اصلاح و بازسازی آبشیرینکن های دو روستای " لافت" و "سوزا"، این آبشیرینکن ها به چرخه تولید مجدد وارد شدند.

کشفی افزود: این دو دستگاه که با سیستم RO در روستاهای لافت و سوزا با ظرفیت هر کدام 120 متر مکعب در شبانه روز نصب شده بودند، بعلت سپری شدن عمر مفید از رده خارج و از کار افتاده بودند.

وی اضافه کرد: با تلاش مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی هرمزگان و پیگیریهای لازم و با اعتبار دو میلیارد ریال، دوباره این آبشیرینکن ها جهت تامین آب شرب روستاییان به چرخه تولید مجدد وارد شدند.