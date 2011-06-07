به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه خبری حوزه هنری، محسن مومنی شریف رئیس حوزه هنری پیامی را به جشنواره معنویت و زندگی مدرن ارسال کرد. در این پیام آمده است: هر چند موضوع معنویت و مدرنیته بیش از نیم قرن است مورد توجه متفکران فرهنگ و تمدن غرب قرار گرفته، اما ازاین رهگذر توفیقی نصیب آنان نکرده است و انسان امروز غریب تر از هر روزگار دیگر، سردرگم هزار توی پیچیدهای است که هر سویش بر وحشتش میافزاید.
قطعا این عدم توفیق به علت تعارض مبنای مدرنیته به عنوان کلیتی کاملا مادی، با دین، وحی و شریعت الهی است. زیرا در تفکر مدرن، مظهر حق و باید ها و نبایدها، انسان خود بنیاد و نفسانیت اوست. این انسان و جهانش محصول مشترک فیلسوفان و زیست شناسان مدرن است.
طبعا تمدن غرب، با کشف قوانین حاکم بر نظام طبیعت، موفقیتهای شگفتآوری را در ایجاد رفاه و برآوردن نیازهای مادی انسان به دست آورد،اما با چشم پوشیدن بر معرفت الهی و نایده گرفتن تمایلات روحانی بشر، کوشید آسمان را از حیات زمینیان حذف کند و دنیایی جدید بیافریند.
در این دنیا فیلسوفان، خدایی ساختند تابع عقل کمّی اندیش خود بنیادِ استیلاجو. و نیز زیست شناسان انسانی ساختند در خور چنین خدایی، انسانی تک بعدی و متکی به غرایز نفسانی. در نتیجه بشر از آن که بود، به قهقرایی سقوط کرد که نجات از آن جز با بازگشت به دین و معنویت برآمده از شریعت الهی متصور نیست.
به اعتقاد بسیاری از اندیشهمندان ظهور پست مدرنیسم در غرب برای پاسخ به بحران معنویت بود، اماباید توجه داشته باشیم معنویتی که امروز در فرهنگ و تمدن غرب مطرح است غیر از معنویتی است که مد نظر مسلمانان و پیروان مکتب اهل بیت (ع) است. اینجا معنویت تنها در پرتو شریعت بروز مینماید، اما در معنویت ترویجی غرب، سراب عرفانهای کاذب و بدون خدا جلوه گری میکنند.
جشنواره معنویت و زندگی مدرن فرصتی است تا ما هنرمندان با نگاهی به فاجعه سرگذشت انسان غربی، ذوق و دانش خود را برای تعمیق رابطه مخلوق با خالق محبوب به کار گیریم و مروج کرامتهای اخلاقی در میان بندگان الهی باشیم که ان شاءالله در این رهگذر با ظهور تمدن بزرگ اسلامی، شاهد آرمانشهر هنرمند مسلمان که مدینه النبی (ص) است، باشیم.
آیین پایانی و اهداء جوایز نخستین مسابقه سراسری فیلمنامهنویسی فیلم کوتاه با موضوع معنویت در زندگی مدرن با حضور فیلمسازان برتر کشور در حوزه هنری استان مازندران برگزار میشود.
مسابقه سراسری فیلمنامهنویسی کوتاه با موضوع معنویت در زندگی مدرن، با 420 اثر از 210 نویسنده سراسر کشور به دبیرخانه این مسابقه به کار خود پایان میدهد. آیین اختتامیه این مسابقه روز پنجشنبه 19 خردادماه ساعت 17 با حضور منتخبین این مسابقه و فیلمسازان برجسته کشور برگزار خواهد شد.
مهرداد اسکویی، بهرام عظیمی و سید ناصر هاشمزاده در آیین اختتامیه نخستین مسابقه سراسری فیلمنامهنویسی فیلم کوتاه معنویت شرکت میکنند. همزمان با آیین پایانی این مسابقه و اهداء جوایز به نفرات برتر، نشست تخصصی با حضور داوران برگزار میشود.
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