به گزارش خبرگزاری مهر، در چند وقت اخیر مربیان رشته های مدال آور اعتراضات زیادی نسبت به وضعیت خود داشته اند که البته کوروش باقری نیز از این قاعده مستثنی نیست.

باقری گفت: من با صحبت های آنها موافقم و معتقدم باید به رشته های المپیکی نگاهی ویژه داشت تا در رقابت های برون مرزی آبروداری کنند. کشتی، تکواندو و وزنه برداری جورکش کل ورزش ایران در المپیک هستند ولی به جای استعفا دادن یا طرح این مسائل که دستمزد فوتبالی ها بالاست باید کاری کرد که سازمان تربیت بدنی راهکار تشویق رشته های منهای فوتبال را عملیاتی کند.



او که این روزها مشغول آماده سازی شاگردانش در اردوی کرمانشاه است، در این باره گفت: خوشبختانه همه چیز در اینجا خوب است و هیچ مصدومیت و حاشیه ای در اردو نیست. به امید خدا این چند وقت هم تمریناتمان را پیگیری می کنیم تا با آمادگی تمام به مالزی برویم. من امید زیادی به تیم جوانان دارم و قصد داریم در مسابقات جهانی یکی از سکوهای قهرمانی را از آن خود کنیم.