بارش تگرگ و طوفان در استان اردبیل خسارت به بار آورد

به گزارش خبرنگار مهر در پارس آباد، بارش باران و رعد و برق شدید که از شامگاه دوشنبه در شمال استان آغاز شده بود، در بخش اصلاندوز علاوه بر ایجاد رعب و وحشت اهالی، به مزارع کشاورزی آسیب جدی وارد کرد.

مدیر کل حوادث غیر مترقبه استان اردبیل ظهر سه شنبه در بازدید از مناطق خسارت دیده این منطقه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بارش تگرگ و وقوع طوفان موجب طغیان رودخانه های ارس و دره رود شده و به ببیشتر محصولات از جمله گندم، جو، هندوانه، پنبه، ، کلزا و میوه های درختی منطقه خسارت زده است.

به گفته علی اسلامی در بررسیهای اولیه مشخص شده که بیشترین خسارت وارده به شهر اصلاندوز، و روستاهای عیوض لو، قره قاباق و پلنگلو از توابع شهرستان پارس آباد بوده است.

وی همچنین از وقوع طوفان و بارش تگرگ در بیشتر مناطق شهرستان مشگین شهر برای چندمین بار در 10 روز اخیر خبر داد و عنوان کرد: بارش تگرگ در این منطقه خسارات عمده ای به باغهای زردآلو، گیلاس، آلبالو و توت وارد کرده است.

مدیر کل حوادث غیر مترقبه استان اندازه تگرگ در مشگین شهر را به بزرگی توپ تنیس توصیف کرد و افزود: تخریب جاده های بین روستایی و مزارع، ایجاد اختلال در رفت و آمد و شبکه برق از سایر خسارت به بار آمده در این شهرستان است.

وی از بارش باران شدید در شهرستان نمین در شامگاه دوشنبه خبر داد و تصریح کرد: بارش باران که با تگرگ و باد شدید همراه بوده موجب ایجاد خسارات زیادی به مزارع کشاورزی شده است.

اسلامی اشاره ای به برآورد مالی خسارتهای وارده به مناطق مختلف استان نکرد، اما در عین حال یاد آور شد که میزان دقیق خسارت وارده به این مناطق در دست بررسی بوده و بزودی اعلام می شود.

طی چند روز گذشته بارش باران اکثر مناطق استان و مرکز اردبیل را فرا گرفته بود که ضمن خوشحالی شهروندان سبب نگرانی کشاورزان منطقه شد.