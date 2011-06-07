  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۱۷ خرداد ۱۳۹۰، ۱۴:۵۷

در چهارمحال و بختیاری/

12 پاسگاه حفاظت از محیط زیست ایجاد می شود

12 پاسگاه حفاظت از محیط زیست ایجاد می شود

شهرکرد - خبرگزاری مهر: مدیر کل اداره کل محیط زیست استان چهار محال و بختیاری از ایجاد 12 پاسگاه حفاظت محیط زیست در این استان در سال 90 خبر داد.

سعید یوسف پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از این تعداد پاسگاه، سه پاسگاه در استان در مناطق تحت مدیریت حفاظت محیط زیست به طور قطعی در استان احداث خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه در سال جاری 95 درصد استان تحت پوشش بی سیم قرار خواهد گرفت، افزود: برای پوشش 95 درصدی بی سیم استان هشت دستگاه ریپیدر در سال جاری خریداری و تا پایان سال 90 این طرح در استان اجرایی می شود.
 
مدیر کل اداره کل محیط زیست استان چهار محال و بختیاری بیان داشت: مشکل عمده اداره کل محیط زیست استان کمبود نیرو انسانی در مناطق حفاظت شده است که در حال حاضر این اداره نیاز به 259 پست در چارت سازمانی خود دارد.
 
در حال حاضر 20 پاسگاه در استان تحت مدیرتی حفاظت محیط زیست وجود دارد.
کد مطلب 1329762

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها