12 پاسگاه حفاظت از محیط زیست ایجاد می شود

سعید یوسف پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از این تعداد پاسگاه، سه پاسگاه در استان در مناطق تحت مدیریت حفاظت محیط زیست به طور قطعی در استان احداث خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه در سال جاری 95 درصد استان تحت پوشش بی سیم قرار خواهد گرفت، افزود: برای پوشش 95 درصدی بی سیم استان هشت دستگاه ریپیدر در سال جاری خریداری و تا پایان سال 90 این طرح در استان اجرایی می شود.

مدیر کل اداره کل محیط زیست استان چهار محال و بختیاری بیان داشت: مشکل عمده اداره کل محیط زیست استان کمبود نیرو انسانی در مناطق حفاظت شده است که در حال حاضر این اداره نیاز به 259 پست در چارت سازمانی خود دارد.

در حال حاضر 20 پاسگاه در استان تحت مدیرتی حفاظت محیط زیست وجود دارد.