صنعت چاپ نباید به حاشیه رانده شود

به گزارش خبرنگار مهر، مجید آوری فرد ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح اولین نمایشگاه صنعت چاپ استان قم که با حضور مدیر دفتر چاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سالن مجتمع اصناف قم برگزار شد، با بیان اینکه قم به عنوان‌ام القری جهان اسلام و خاستگاه جهان تشیع باید در همه بخش‌ها الگو باشد، تصریح کرد:‌‌ همان طور که مراکز علمی و حوزوی در قم شکل گرفته در کنار آن نیز صنعت چاپ استان رشد کرده است.



صنعت چاپ در قم منشا فرهنگی داشته نه اقتصادی



وی با اشاره به اینکه مراکز حوزوی و علمی و صنعت چاپ در قم با یکدیگر یک وابستگی دارند، اظهار داشت: برای تکثیر محتویاتی که در حوزه تولید می‌شود به صورت ناخواسته و بالتبع آن، صنعت چاپ نیز در استان شکل گرفته لذا این صنعت در قم برخلاف جاهای دیگر که جنبه اقتصادی داشته با منشا فرهنگی بوده است.



آوری فرد با تاکید بر اینکه قم باید در صنعت چاپ نیز مانند بسیاری از زمینه‌های دیگر در کشور الگو و اول باشد، یادآور شد: اما این صنعت در قم دارای مشکلاتی نیز هست که لازمه حل آن‌ها تغییر در نگرش‌ها است.



وی افزود: در گذشته با حداقل‌ها شروع کردیم اما امروز دیگر نباید به حداقل‌ها بسنده کنیم و برای اینکه در جایگاه خود باقی بمانیم و در صحنه رقابت پیروز باشیم باید رشد کنیم.



باید با خلاقیت و نوآوری خود را در بازار حفظ کنیم



مدیر کل صنایع و معادن استان قم یادآور شد: ممکن است بحث رسانه‌های غیرحضوری، سایت‌های اینترنتی و کتابخانه‌های مجازی، کم کم صنعت چاپ را به حاشیه ببرد پس باید به روز باشیم چرا که محتویاتی که در قم تولید می‌شود به روز و مورد نیاز جامعه است و این ما هستیم که باید با تغییر در تکنولوژی به کار تنوع ببخشیم و با خلاقیت و نوآوری خود را در بازار حفظ کنیم.



باید از تفکر سنتی در حوزه صنعت چاپ خارج شد



وی با تاکید بر اینکه اگر متولیان امر به صنعت چاپ بها ندهند این صنعت رو به افول خواهد رفت، اظهار داشت: برای ماندن در بازار لازم است تا از تفکر سنتی خارج شویم چرا که در گذشته افراد تنها به محتوا بها می‌دادند اما امروز رنگ، روی جلد و قیمت هم در خرید محصولات مهم و در این خصوص صحنه رقابت سنگین است.