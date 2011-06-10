به گزارش خبرنگار مهر، برزیل در مدت کمتر از 10 روز میزبان دو تورنمنت بزرگ و معتبر است. رقابتهای گراند اسلم "ریودو ژانیرو" و جام جهانی "سائوپائلو" که همه ساله با حضور جمعی از بهترین جهان برگزار می‌شود.

تیم ایران با چهار جودوکار 25 خردادماه راهی بزریل می شو تا در این دو تورنمنت که امتیاز آن در رنکنیگ فدراسیون جهانی و برای کسب سهمیه المپیک منظور خواهد شد، شرکت کند.

فدراسیون جودو آرش میراسماعیلی را در 60- کیلوگرم ، علی معلومات را در وزن 73- کیلوگرم ، امیرقاسمی نژاد را در وزن 81- کیلوگرم و محمد رضا رودکی را در وزن 100+ کیلوگرم با هدایت "جیرو"ی ایتالیایی و سرپرستی محمدرضا حاج یوسف زاده به ابن مسابقات اعزام می کند.

رقابتهای گراند اسلم "ریو" 28 و 29 خردادماه و جام جهانی"سائوپائلو" 4و 5 تیرماه برگزار می شود. یک اردوی مشترک نیز با حضور جودوکاران شرکت کننده در فاصله یک هفته ای این دو تورنمنت برگزار می شود.