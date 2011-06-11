به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی جودو جوانان ایران خود را برای حضور در رقابتهای قهرمانی آسیا می کند. رقابتهای بین المللی کره‌جنوبی که در دانشگاه "یونگ این" برگزار خواهد شد به عنوان یک میدان تدارکاتی برای این تیم مدنظر قرار گرفت.

این مسابقات از آن جهت حائز اهمیت است که جودوکاران جوان به دلیل تجربه کم در مبارزه با رقبای خارجی می توانند ضمن کسب تجربه، در اردوی مشترک بعد از مسابقات نیز چند روزی با رقبای خارجی تمرین کرده و مربیان در ادامه تمرینات با شناخت از مشکلات فنی، تمرینات را طراحی کنند.

این درحالی است که بازهم به دلیل مشکلات مالی سفر این تیم در پرده ای از ابهام قرارگرفته است. مشکلات مالی که مسئولان فدراسیون نمی خواهند از آن سخنی بگویند چندماهی است گریبان جودو را گرفته و باعث لغو چند سفر تیم های جودو شده است. مربیان و اعضای تیم ملی مدتهاست حقوق دریافت نکرده اند و سفرها هم یکی بعد از دیگری لغو می شود.

خبر دیگر از جودکاران جوان اینکه امیر همسایه به کادر فنی این تیم اضافه شد. همسایه سابقه هشت سال مربیگری در تیم های جوانان و بزرگسالان را دارد و این تیم ها در زمان حضور او نتایج خوبی به خصوص در سنگین وزن کسب کرده اند.

رقابتهای جودو بین المللی کره جنوب هفته اول تیرماه برگزار می شود.