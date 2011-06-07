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۱۷ خرداد ۱۳۹۰، ۱۵:۳۸

فراخوان دبیر کل سازمان ملل برای حفاظت از اقیانوسها

فراخوان دبیر کل سازمان ملل برای حفاظت از اقیانوسها

دبیر کل سازمان ملل متحد در پیامی به مناسبت روز جهانی اقیانوسها 8 ژوئن 2011 برابر با 18 خرداد ماه جاری تمامی دولت ها و بخشهای گوناگون جوامع را ترغیب کرد تا از محیط زیست دریایی حفاظت و منابع آن را به گونه ای پایدار برای نسلهای حال و آینده مدیریت کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام بان کی مون آمده است تمامی فعالیت ها و سیاست های مربوط به اقیانوس ها و محیط زیست دریایی به شناسایی و در نظر داشتن سه اصل توسعه پایدار یعنی ملاحظات زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی نیاز دارند. پس از به رسمیت شناختن این سه اصل است که می توانیم به اهداف توسعه ای تدوین شده به وسیله جامعه جهانی دست یابیم.


در ادامه این پیام آمده است: همچنان که ما در انتظار برگزاری اجلاس ریو+ 20 سازمان ملل متحد درشهرریودوژانیرو برزیل در سال آینده هستیم، عملکرد اکوسیستم (زیست بوم) اقیانوس ها واهمیت آن ها برای اقتصاد جهانی نیازمند توجه ویژه است. برهمین اساس موضوع امسال روز جهانی اقیانوسها اقیانوس های ما آینده سبز ما است.


 

کد مطلب 1329813

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