اعزام دانش آموزان آذربایجان شرقی به مسابقه بین المللی ریاضی مسکو

به گزارش خبرنگار مهر، فیروز رضایی ظهر سه شنبه در نشست خبری در گفتگو با خبرنگاران گفت: در راستای دومین سال مسابقه تورنمنت بین المللی ریاضی مسکو دانش‌آموزان استعدادهای درخشان آذربایجان شرقی رتبه‌های اول تا چهارم این مسابقه را کسب کردند.

رضائی در ادامه افزود: مقرر شده تا یک تیم با هماهنگی خانه ریاضیات استان به کشور روسیه جهت شرکت در مسابقه بین دانش‌آموزان شهرهای جهان که در مسکو برگزار می‌گردد اعزام خواهند شد.

وی اسامی تیم های برنده را به شرح زیر نام برد:

-تیم مرکز استعدادهای درخشان علامه طباطبایی بناب ( هادی مؤذن – اکبر سلطانی – امین فرجزاده) رتبه اول

-تیم مرکز استعدادهای فرزانگان 1 تبریز ( صبا معینی زاده – نگین محرمی علافی – سما معادی ) رتبه دوم

-تیم مرکز استعدادهای فرزانگان 1 تبریز ( سودا قلی نژاد – آرزو بایبوردی – آیلار موسوی) رتبه دوم

-تیم مرکز استعدادهای شهید مدنی 1 تبریز ( سید هادی میر فرشبافیان – پیمان دستیار – سید سهیل یوسفی بناب) رتبه سوم

-تیم مرکز استعدادهای شهید مدنی 2 تبریز ( فرزین کمری – امین آراسته – سینا دادمند) رتبه چهارم

- تیم مرکز استعدادهای شهید مدنی 1 تبریز ( علی عباس زاده – حسام خوشنواز – محمد مهدی ساجدی) رتبه چهارم

در سال 1389 تیم مرکز استعدادهای درخشان شهید مدنی تبریز دیپلم افتخار مسابقه تورنمنتبین المللی ریاضی دانش‌آموزان شهرهای جهان در مسکو را کسب کرده بود.