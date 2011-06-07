به گزارش خبرگزاری مهر ، این اقدام به دنبال همکاری مشترک مرکز برنامهریزی و آموزش نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش با سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی صورت گرفته است.
اسدالله اسدی گرمارودی رئیس مرکز برنامهریزی و آموزش نیروی انسانی آموزش و پرورش گفت: این دورهها با استفاده از ظرفیت مجلههای رشد معلم، مدیریت، معارف اسلامی، آموزش ابتدایی، تکنولوژی آموزشی، آموزش راهنمایی، علوم اجتماعی، مدیریت مدرسه در قالب مقالات، معرفی کتاب و منابع و گفت وگو ارائه میشود.
وی افزود: محتوای دورههای یاد شده در مجلات رشد ماههای مهر تا دی سال جاری برای تمامی دورههای آموزشی و اداری چاپ میشود و آزمون آنها به صورت حضوری در بهمن ماه در سراسر کشور برگزار میشود.
وی هدف از این برنامه را تنوع در ارائه محتواهای آموزشی، پیشبرد عدالت آموزشی، توسعه فرصتهای یادگیری و فرهنگ مطالعه علمی بیان کرد و گفت: هر یک از این دورههای 14 گانه توسط انتشارات کمک آموزشی تحت نظارت کارگروه ارزشیابی و ارزشگذاری محتوای آموزشی تهیه شده است و سطح قابل قبولی از نظر محتوای علمی دارد.
نظر شما