جشنواره انیمیشن انسی آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، به نقل از پایگاه اینترنتی سینمای اروپا این دوره از جشنواره دیشب با نمایش انیمیشن اسپانیایی "چیکو و ریتا" ساخته فرناندو تروئیبا و خاویر ماریسکال افتتاح شد.



امسال در بخش مسابقه جشنواره 9 عنوان فیلم انیمیشن به نمایش در می‌آیند. اعضای هیئت داوران جشنواره امسال را مارک دپونتاویس و یوشیهیرو شیمیزو تهیه‌کنندگان نامدار انیمیشن و ماتیاس مالزیو آهنگساز، نویسنده و کارگردان انیمیشن تشکیل می‌دهند.



از جمله دیگر آثار پذیرفته شده در بخش مسابقه می‌توان به "گربه رابی" ساخته جوان اسفار و آنتوان دلسوو از فرانسه، "خرس بزرگ" به کارگردانی اسبن توفت یاکوبسن از دانمارک، "کار آموز سانتا " اثر لوک وینسیگرا و "گربه‌ای در پاریس" ساخته ژان لو فلیسیولی هر دو محصول فرانسه اشاره کرد.



در بخش خارج از مسابقه انیمیشن‌هایی چون "خداحافظ آقای کریستی" ساخته فیل مولوی از بریتانیا، "رهبر" به کارگردانی فرناندو کورتیزو از اسپانیا و "استاد اعظم" اثر آنتوان شاریرون از فرانسه به نمایش در می‌آیند.



جشنواره فیلم‌های انیمیشن انسی تا یازدهم ژوئن ادامه خواهد داشت. 223 فیلم در بخش‌های اصلی این دوره از جشنواره به نمایش در می‌آید و 2200 فعال حوزه انیمیشن از 70 کشور جهان در کنفرانس‌ها و کارگاههای آموزشی حاشیه جشنواره شرکت می‌کنند.