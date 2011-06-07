کارگروه پیگیری منطقه ویژه اقتصادی ورامین تشکیل می شود

محسن منصوری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کارگروه پیگیری منطقه ویژه اقتصادی ورامین تشکیل خواهد شد تا کاستیهای موجود در این رابطه جبران شود.
وی افزود: منطقه ویژه اقتصادی مصوبه دور دوم سفر ریاست جمهوری به شهرستان ورامین است که بر مبنای این مصوبه ورامین استحقاق ایجاد منطقه مهم و استراتژی اقتصادی را دارد.
فرماندار ویژه شهرستان ورامین گفت: متأسفانه این مصوبه آن طور که باید پیگیری نشده بود تا اینکه به تازگی در فرمانداری شهرستان ورامین کارگروهی با مسئولان معاونت برنامه ریزی و اداری مالی فرمانداری جهت پیگیری ایجاد منطقه ویژه اقتصادی تشکیل شده است و این کارگروه جلسات مستمر و جدی را برگزار کرده تا زمینه های تحقق این مهم فراهم شود.
وی ادامه داد: ایجاد منطقه ویژه اقتصادی نیازمند لوازم و مقدورات خاص خود است.
منطقه ویژه اقتصادی ورامین نیازمند 100 هکتار زمین مناسب است
منصوری بیان کرد: منطقه ویژه اقتصادی نیاز به حداقل ۱۰۰ هکتار زمین در منطقه مناسب دارد و شرکتی غیر دولتی نیز باید مدیریت منطقه ویژه اقتصادی را بپذیرد.
وی افزود: همچنین زیر ساختهای آب، برق و گاز و دسترسی مناسب برای ایجاد منطقه ویژه اقتصادی باید فراهم و یک زمین مناسب و شرکت متولی منطقه ویژه اقتصادی معرفی شود.
این مسئول عالی اجرایی از پیگیری جدی این موضوع در چند ماه اخیر خبر داده و یادآور شد: زمین و زیرساختهای لازم در منطقه ای کاملاً مناسب فراهم شده است و مشاور اجرایی دبیر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور در بازدید اخیر از شهرستان، زمین مذکور را تأیید کرده است و در حال حاضر در مرحله انتخاب شرکت غیر دولتی متولی این امر می باشد.
وی اضافه کرد: موضوع فوق با جدیت پیگیری می شود و امید است بتوان با سرعت دادن به این امر، تأخیرها و کاستی های موجود که از گذشته برجای مانده است، جبران شود.
منصوری گفت: در مصوبه سفر استانی هیئت دولت مقرر شد حداکثر سه ماه مطالعات لازم در این خصوص انجام شود ولی در بیش از یک سال و ۱۰ ماه گذشته این بحث همچنان در مرحله مطالعه وجود دارد که در این فاصله در سال ۸۸ تشکیل منطقه ویژه اقتصادی شهرستان ری توسط دولت به دستگاههای ذیربط ابلاغ شد.
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