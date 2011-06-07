به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا طاهری ظهر سه شنبه در مراسمی پیش از افتتاح مجتمع آموزشی گلبهار که با حضور چند تن از مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در تالار شوراهای این دانشگاه برگزار شد در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: بر اساس اعتباراتی که دانشگاه آزاد به طرح جامع مجتمع آموزشی گلبهار اختصاص داده است چیزی در حدود 200 هکتار فضا را در نظر گرفتیم که در دو فاز برنامه ریزی شده است.



وی تصریح کرد: زیربنای این زمین نیز به مساحت 472 هزار و 503 متر مربع است که در مرحله اول برای 13 هزار و 350 دانشجو و در مرحله دوم نیز برای 25 هزار و 500 دانشجوی دانشگاه اسلامی طراحی و قرار داده شده است.



طاهری با بیان اینکه این مجتمع دارای امکانات بسیاری زیادی است گفت: در این سایت دو سوله بزرگ، زمین فوتبال پنج هزار نفری، چند خوابگاه دانشجویی، دانشکده تربیت بدنی و امکانات دیگری وجود دارد که در کنار این موارد محوطه ای به مساحت 14 هکتار در نظر گرفته شده است.



وی از افتتاح این مجتمع آموزشی در روز پنجشنبه این هفته خبر داد و افزود: مقدار پیشرفت فیزیکی مجتمع بیش از 99 درصد بوده و در طی دو روز آینده نیز کار بهره برداری از این مجتمع با حضور دکتر جاسبی برگزار می شود.



"قرار است کلاسهای دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در دو مقطع کاردانی و کارشناسی به این مجتمع آموزشی منتقل شوند"، طاهری با بیان این جمله گفت: شهر گلبهار در آینده ای نزدیک بعنوان یک شهر دانشگاهی مطرح خواهد بود و بر همین اساس تصمیم بر آن شد که مسائل آموزشی این دانشگاه در مقاطع کاردانی و کارشناسی به مجتمع آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی در شهر گلبهار منتقل شود.



وی ادامه داد: البته تحصیلات تکمیلی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد دنبال می شود و در این زمینه فقط همان دو رشته با توجه به تصمیمات گرفته شده به مجتمع آموزشی گلبهار انتقال پیدا می کند.



در ادامه این مراسم علی نژاد حسین، معاون اداری مالی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد گفت: این دانشگاه تعداد 26 هزار و 414 دانشجو دارد که البته پیش از این 65 هزار دانشجو نیز فارغ التحصیل شده اند.



وی در ادامه افزود: تعداد اعضای هیئت علمی دانشگاههای تحت پوشش ما 548 نفر است و از نظر رشته ها نیز در مقطع کاردانی 15 رشته، در مقطع کارشناسی، 70 رشته، در مقطع کارشناسی ارشد 48 رشته و در مقطع دکترا نیز 9 رشته وجود دارد.



نژاد حسین با بیان اینکه شهریه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی دارای ثبات خاصی است گفت: شهریه دانشجویانی که در این دانشگاه پذیرفته می شوند تا پایان دوره تحصیلات شان تغییر نمی کند و این موضوع یکی از محسنات دانشگاه آزاد است.



وی افزود: البته دانشجویان ورودی جدید باید بر اساس مقررات مالی جدید شهریه خود را پرداخت کنند.



معاون اداری مالی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در خصوص وام های این دانشگاه نیز گفت: در طول سال گذشته ما یک میلیارد و 130 میلیون تومان اعطای وام و تسهیلات به دانشجویان داشتیم که از جمله وامهای مربوط به ازدواج، وام ضروری و همچنین وامهای تحصیلی بوده است.



نژاد حسین اظهار داشت: البته 260 میلیون تومان از این وامها از سوی وزارت علوم تأمین می شود.



