گردش مالی صنعت چاپ ۸۵۰ میلیارد دلار است

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف افراش ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح اولین نمایشگاه صنعت چاپ استان قم که در سالن مجتمع اصناف قم برگزار شد با اشاره به جایگاه صنعت چاپ در کشور و جهان گفت: بحث درآمدزایی این صنعت به گونه‌ای است که گردش مالی آن در جهان سالانه ۸۵۰ میلیارد دلار و این صنعت به عنوان یک اقتصاد فرهنگی در جهان مطرح است.

مطرح بودن صنعت چاپ به عنوان اقتصاد فرهنگی



وی با اشاره به اینکه این اقتصاد فرهنگی هم سو با محیط زیست است، افزود: این اقتصاد فرهنگی هم از نظر شادابی بخشی و روحیه مضاعفی که در دل افراد جامعه به وجود می‌آورد و هم از نظر اینکه افرادی که در این حوزه حضور دارند اشخاصی آگاه هستند که نقش مهمی در آگاهی و علم بخشی به جامعه بازی می‌کنند، جای خاصی را در جهان باز کرده و در برخی کشور‌ها حرف اول درآمدزایی را می‌زند.



بحث نوسازی صنعت چاپ کشور یکی از ضروریات است



افراش در ادامه به برخی مشکلات بخش صنعت چاپ کشور اشاره کرد و گفت: بحث نوسازی صنعت چاپ کشور یکی از ضروریات است که باید به آن توجه ویژه صورت گیرد که البته این کار طی یکی دو سال اخیر دنبال شده و امسال نیز استمرار خواهد داشت.



وی تاکید کرد: همچنین ما نیازمند اپراتوری هستیم که دانش استفاده از تکنولوژی روز را داشته باشد و به همین دلیل نیز امسال برنامه‌های ویژه‌ای برای بخش آموزش پیش بینی شده است.



صنعت چاپ کشور با کمبود تکنولوژی در بخش صحافی رو به رو است



سرپرست دفتر چاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه بیان داشت: باید در کشور ظرفیت‌هایی فراهم شود تا بازار در اختیار صنعت چاپ کشور باشد اما برعکس در برخی حوزه‌ها مثل حوزه چاپ قرآن کریم یک سری از سفارش‌ها به دیگر کشورهای منطقه سوق داده شده است و علت آن نیز کمبود تکنولوژی به خصوص در بخش صحافی است.



وی یادآور شد: صنعت چاپ کشور ما توانایی چاپ قرآن کریم با کیفیت بالا را دارد و شاید تنها این کار با سرعت پائینی همراه باشد که آن هم به علت داشتن ماشین آلات فرسوده است.

