رکاب زن دور ایران در ادامه سفر خود به استان البرز رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، "آتیلا قیصر کاشلی" رکاب زن دور ایران در ادامه هفتمین دور ایرانگردی که از تهران آغاز کرده، بعد از ظهر سه شنبه به استان البرز رسید و از این استان عبور کرد.



این ورزشکار، سفر ایرانگردی خود را با هدف آشنایی با تنوع فرهنگها و اقوام ایرانی و معرفی آن به دیگران انجام می دهد.

وی 60 ساله و بازنشسته ارتش است ضمن اینکه این ورزشکار از حدود 13 سال پیش ورزش دوچرخه سواری انجام می دهد.

قیصر کاشلی تا کنون موفق شده شش دور استانهای مختلف ایران را رکاب بزند ضمن اینکه وی ساکن تهران است.