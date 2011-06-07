هدف ما اعزام قدرتمند تیم به عراق است/ چشم امید مردم به شماست

به گزارش خبرگزاری مهر، در ابتدای این نشست علیرضا منصوریان ضمن ابراز خرسندی از حضور سردار باران چشمه و هیئت همراه در جمع اعضای تیم امید گفت: از این که به فکر ما هستید از شما تشکر می کنیم و پیراهن تیم ملی به جهت اینکه پرچم کشورمان بر روی آن حک شده است ، برای همه ما با ارزش است و قدر آن را می دانیم و امیدواریم با همکاری شما این بازیکنان که به گفته سرمربی تیم ملی بزرگسالان، همه آنها ملی پوشان ایران هستند، بتوانند برای ایران افتخار آفرینی کنند.

در ادامه جلسه سردار باران چشمه ، رئیس تربیت بدنی نیروهای مسلح درجمع ملی پوشان گفت: از اینکه درکنارشما هستم، خوشحالم و باید بدانید که مردم ایران و علاقمندان به فوتبال کشورچشم امیدشان در ره آور شما از کارزار عراق است و امیدوارم با برد این تیم شادی را به کشور اسلامی مان هدیه کنید.



باران چشمه در ادامه در خصوص اخذ مجوز خروج از کشور بازیکنان تیم امید گفت: دغدغه ما حضور شما با تمام قدرت در کشورعراق است و ما هدفمان این است که همانند مسابقات گوانگجو بتوانیم کلیه بازیکنان این تیم را به این مسابقه حساس اعزام کنیم. همانطور که در گوانگجو بالغ بر 30 نفر از بازیکنان رشته های مختلف به این مسابقات اعزام شدند و تمام توجه و هدفمان اقتدار نظام و بر افراشته شدن پرچم مقدس کشورمان است و آن محقق نمی شود جز با همکاری فدراسیونها ، کمیته ملی المپیک وهمکاران ما در حوزه نظام وظیفه و سایر بخشها.



وی در ادامه با توضیح بحث سرباز قهرمان گفت: این قانون می گوید هر کس که سرباز باشد و دفترچه اعزام به خدمتش دریافت شده باشد ، پس از مراجعه به ما کلیه اقدامات درخصوص حضور آنها در تیم های ملی و باشگاههای مختلف که زیرنظر نیروهای مسلح هستند ، فراهم می شود .







رئیس تربیت بدنی نیروهای مسلح در ادامه افزود: من نیز مانند شما به دغدغه ها و نگرانی شما آگاهم چرا که رشته تحصیلی من تربیت بدنی بوده و به طور کامل به مشکلات شما واقفم اما بدانید که آنهایی که دفتر اعزام به خدمت را گرفته اند ، چنانچه به ما مراجعه کنند به عنوان سرباز قهرمان به تیم های تحت سرپرستی نیروهای مسلح معرفی می شوند و بهترین راه برای جلوگیری از مشکلاتی از قبیل عدم اعزام این است که ورزشکاران در ابتدای ثبت قرارداد با باشگاهها وضعیت نظام وظیفه خود را مشخص کنند.



وی در پایان گفت: ما تمام سعی خود را برای رفع مشکلات بازیکنان بکارخواهیم کرد و دوست داریم تا با دست پر به ایران اسلامی بازگردید وامیدوارم با همت و تلاش تان بر افتخارات کشورمان اضافه کنید.