به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سنگاپور علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی عصر روز سه شنبه به وقت محلی سنگاپور با رئیس مجلس این کشور دیدار و گفتگو کرد.

وی در این دیدار از آمادگی ایران برای گسترش روابط با سنگاپور در همه ابعاد خبر داد و بر تقویت روابط پارلمانی تاکید کرد.

وی گفت: دو کشور ایران و سنگاپور در تصمیم گیری های بین المجالس آسیایی به ویژه در مسائل مهم جهانی و پارلمانی می توانند نقش مهمی ایفا کنند.

لاریجانی ادامه داد: هم اکنون خاورمیانه و شمال آفریقا دارای تحولات مهمی است و حرکات مهمی به روی دموکراسی در حال شکل گیری و جوانان پیش قروال این حرکت مثبت هستند و مردم مناطق مختلف به خاطر خفقان و دیکتاتوری ها در شرایط سختی به سر می برند که باید این شرایط تعدیل شود.

وی گفت: آمریکا از یک سو شعار آزادی و دموکراسی سر می دهد و از طرف دیگر از دیکتاتورها مثل شاه مخلوع ایران حمایت می کند.

رئیس مجلس به تصویب پیشنهاد ایران مبنی بر حمایت از حرکات حق طلبانه در اجلاس بین المجالس اشاره کرد و گفت: این برای آینده دنیا مهم است که کشورهایی که با رای مردم اداره می شوند از حرکات حق طلبانه حمایت کنند.

لاریجانی گفت: جریانات تروریستی زائیده کشورهایی هستند که حکومت آنها دیکتاتوری است و گروه هایی مانند القاعده از آنجا پدید آمده اند، کشورهایی که در اصل آمریکایی ها در آن حاکم هستند.

رئیس مجلس خاطر نشان کرد: رایزنی های سیاسی میان پارلمان ها و استفاده از ظرفیت های پارلمانی می تواند علاوه بر حمایت از جریانات آزادیخواه موجب مقابله جدی با تروریسم باشد.

وی در بخش دیگری از گفتگوی خود با عبدالله ترموگی رئیس مجلس سنگاپور گفت: در ایران نگاه مثبتی به سنگاپور است و پارلمان ایران آماده است موانع سر راه گسترش روابط دو کشور را برطرف کند.

وی گفت: زمینه های مشترک فراوانی در حوزه سیاست، اقتصاد و مسائل بین المللی وجود دارد که با همگرایی می شود از آن منفعت برد.

لاریجانی در این گفتگو به برخوردهای دوگانه آمریکا نسبت به تحولات منطقه اشاره کرد و گفت: آمریکایی ها همواره از موضوع حقوق بشر سوء استفاده می کنند در حالیکه دیکتاتورهای دوستدار آنها هرگونه فریاد آزادیخواهانه را سرکوب می کنند. آمریکا هیچ گاه علیه آنها صحبت و حرکتی نمی کند چون این را به ضرر خودش می داند ما تلاش کردیم شرایط را عوض کنیم.

وی ادامه داد: ایران کارهای بزرگی در این زمینه انجام داده است علاوه بر دولت، پارلمان ایران هم در این زمینه فعال است، با توجه به نقاط مشترک دو کشور ایران و سنگاپور می توان از این ظرفیت ها در این راستا بهره برد.

رئیس مجلس در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه آمریکا در بحث های هسته ای ایران برخورد سیاسی دارد گفت: سالها من در جریان مسائل مربوط به موضوع هسته ای ایران بودم و برای من ملموس بود که آمریکایی ها نسبت به ایران رفتار حقوقی ندارند و رفتار آنها سیاسی است.

وی افزود: ما معتقدیم موضوع دانش هسته ای نباید در دست یک سری از کشورها منحصر شود. ما در چارچوب آژانس حق استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای را دنبال می کنیم و بر اساس اصول ما کاربرد سلاح هسته ای مردود است و از نظر اسلامی استفاده از سلاح کشتار جمعی را رهبر انقلاب حرام اعلام کرده اند.

وی با تاکید بر اینکه ایران در پی به دست آوردن سلاح هسته ای نیست گفت: آمریکا و چند کشور غربی تئوری دیگری را دنبال می کنند و نمی خواهند دانش های جدید و تاثیر گذار در دست کسانی باشد که مخالف دیکتاتوری آنها هستند.

لاریجانی گفت: دانش هسته ای برای ما مهم است و این را نوعی دیکتاتوری می دانیم که برخی کشورها برای تثبیت خود از نهادهای بین المللی استفاده می کنند نباید زیر بار زور رفت بارها به ما گفته اند مذاکره کنید و گفتیم حرفی نیست اما پشت میز مذاکره می گویند فعالیت های هسته ای خود را تعطیل کنید منظور آنها همین فناوری صلح آمیز هسته ای است.

رئیس مجلس ادامه داد: در حالیکه خودشان سلاح هسته ای دارند ما را متهم به داشتن سلاح هسته ای می کنند.

وی به موضوع متفاوت آمریکا در تحولات منطقه و همچنین بحرین اشاره کرد و گفت: حوادث خاورمیانه و به خصوص بحرین شاهدیم که مردم خواهان دموکراسی هستند اما آمریکایی ها با کمک به اشغال نظامی این کشور خواهان سرکوب حرکات دموکراسی خواهانه هستند. این اقدامات موجب رفتن آبروی آمریکا و نوعی بیماری سیاسی بین المللی است.

لاریجانی گفت: آمریکا جوری وانمود می کند که ایران را لجباز نشان دهد. در حالیکه منطق ما این است که می گوییم باید یک نظام حقوقی برای همه کشورها وجود داشته باشد.

وی افزود: در زمینه حقوق بشر نمونه دیگری از رفتار دوگانه آمریکا این است که حکومتی که خیلی از او حمایت می کنند همچنان سلطنتی است و نمایندگان مجلس آن را هم ملک انتخاب می کند.

عبدالله ترموگی رئیس مجلس سنگاپور نیز در این دیدار اظهارات رئیس مجلس شورای اسلامی را در بحث انرژی هسته ای مورد تایید قرار داد و گفت: دستیابی به انرژی هسته ای حق همه کشورهاست تا تاسیسات هسته ای را برای مقاصد اسلامی ایجاد کنند البته این اقدام باید در چارچوب NPT باشد و یک سیستم حقوقی واحد بر همه کشورها حکمفرما باشد.

وی گفت: سنگاپور به حقوق بین المللی متعهد است و بسیار تمایل داریم تعاملات دو کشور در همه زمینه ها افزایش یابد.

لاریجانی دقایقی دیگر در ضیافت شام رئیس مجلس سنگاپور شرکت می کند.