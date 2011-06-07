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۱۷ خرداد ۱۳۹۰، ۱۸:۲۰

سنگدوینی:

تعرفه های فروش گاز طبیعی در گلستان اعلام شد

تعرفه های فروش گاز طبیعی در گلستان اعلام شد

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت گاز گلستان تعرفه های فروش گاز طبیعی سال 90 در هفت ماهه اول سال را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، رمضانعلی سنگدوینی عصر سه شنبه در نشست با خبرنگاران استان گفت: تعرفه قیمت گاز  نیروگاه ها 800 ریال به ازای هر مترمکعب، صنعت و نانواییها 700 ریال در مترمکعب و دولتی دو هزار ریال و کشاورزی و دامپروری هزار ریال در مترمکعب اعلام شد.

وی تعرفه کسب و خدمات را دو هزار ریال، کسبه و خدمات ویژه را هزار ریال در مترمکعب عنوان کرد و افزود: در بخش خانگی افزایش تعرفه ها به صورت پلکانی است که در 12 پله تقسیم و تعرفه گذاری شده است.

وی اظهار داشت: در پله اول که مصرف تا 45 مترمکعب است هر مترمکعب گاز 700 ریال و در دامنه دوم تا 95 مترمکعب 900 ریال و در پله 12 که مازاد بر 545 مترمکعب مصرف است، سه هزار و 500 ریال در هر مترمکعب تعرفه گذاری شده است.

بدهی 29 میلیارد تومانی مشترکان گاز گلستان

مدیرعامل گاز گلستان گفت: کل مطالبات شرکت گاز گلستان تا امروز از مشترکان 29 میلیارد و 936 هزار تومان بوده که بخش های مختلف را شامل می شود.

وی افزود: 66.3 در صد مشترکان در بخش های مختلف اقدام به پرداخت قبوض خود کرده اند که بیشترین پرداخت ها در بخش خانگی و تجاری با 81 در صد سهم  بوده است.
 
مدیرعامل شرکت گاز استان در ادامه افزود: تاکنون تمام 25 شهر استان از نعمت گازرسانی  برخوردار شده اند که 95 در صد جمعیت و 98 در صد خانوار را شامل می شود.

وی 521 روستا را بهره مند از گاز طبیعی عنوان  و بیان کرد: 130 روستا در حال حاضر عملیات اجرایی آن در حال انجام است که 52 در صد روستاها و 70در صد جمعیت و61 درصد روستاها  را شامل می شود.
 
سنگدوینی بیان داشت: تاکنون گاز رسانی به 547  صنایع استان انجام و به 43  صنعت دیگر نیز گازرسانی در حال انجام است.
 
وی در ادامه از گازرسانی به 58 CNG در استان خبر داد و تصریح کرد: گاز رسانی به دو جایگاه دیگر نیز در حال انجام است.
کد مطلب 1329940

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