تعرفه های فروش گاز طبیعی در گلستان اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، رمضانعلی سنگدوینی عصر سه شنبه در نشست با خبرنگاران استان گفت: تعرفه قیمت گاز نیروگاه ها 800 ریال به ازای هر مترمکعب، صنعت و نانواییها 700 ریال در مترمکعب و دولتی دو هزار ریال و کشاورزی و دامپروری هزار ریال در مترمکعب اعلام شد.

وی تعرفه کسب و خدمات را دو هزار ریال، کسبه و خدمات ویژه را هزار ریال در مترمکعب عنوان کرد و افزود: در بخش خانگی افزایش تعرفه ها به صورت پلکانی است که در 12 پله تقسیم و تعرفه گذاری شده است.

وی اظهار داشت: در پله اول که مصرف تا 45 مترمکعب است هر مترمکعب گاز 700 ریال و در دامنه دوم تا 95 مترمکعب 900 ریال و در پله 12 که مازاد بر 545 مترمکعب مصرف است، سه هزار و 500 ریال در هر مترمکعب تعرفه گذاری شده است.

بدهی 29 میلیارد تومانی مشترکان گاز گلستان

مدیرعامل گاز گلستان گفت: کل مطالبات شرکت گاز گلستان تا امروز از مشترکان 29 میلیارد و 936 هزار تومان بوده که بخش های مختلف را شامل می شود.

وی افزود: 66.3 در صد مشترکان در بخش های مختلف اقدام به پرداخت قبوض خود کرده اند که بیشترین پرداخت ها در بخش خانگی و تجاری با 81 در صد سهم بوده است.

مدیرعامل شرکت گاز استان در ادامه افزود: تاکنون تمام 25 شهر استان از نعمت گازرسانی برخوردار شده اند که 95 در صد جمعیت و 98 در صد خانوار را شامل می شود.



وی 521 روستا را بهره مند از گاز طبیعی عنوان و بیان کرد: 130 روستا در حال حاضر عملیات اجرایی آن در حال انجام است که 52 در صد روستاها و 70در صد جمعیت و61 درصد روستاها را شامل می شود.

سنگدوینی بیان داشت: تاکنون گاز رسانی به 547 صنایع استان انجام و به 43 صنعت دیگر نیز گازرسانی در حال انجام است.



وی در ادامه از گازرسانی به 58 CNG در استان خبر داد و تصریح کرد: گاز رسانی به دو جایگاه دیگر نیز در حال انجام است.