موضع ما همچنان سکوت است/ افتخار دولت پذیرش بیشترین انتقادات

به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی نژاد رئیس جمهور در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به سئوال خبرنگار آریا مبنی بر اینکه آیا دولت همچنان خواستار ادامه سیاست سکوت در قبال موج تخریب هاست، گفت: موضع ما همچنان سکوت است، سکوت الهام بخش وحدت.

احمدی نژاد در ادامه در پاسخ به سئوال خبرگزاری آسوشیتدپرس مبنی بر اینکه علمای قم به دولت اصلاحات انتقادات فراوانی داشته و برای مقابله با آن وارد عرصه شدند احساس می شود نسبت به دولت شما و حواشی شما نیز انتقاداتی دارند. محبوبیت شما نیز به خاطر این حواشی خدشه دار شده است نظر شما چیست؟ ،گفت: اگر نوع نگاهمان را به صحنه تحولات ایران عوض کنیم برداشت و تحلیلمان متفاوت خواهد بود. ایران کشوری آزاد است و همه حق انتقاد و اظهارنظر دارند تا زمانی که پا را فراتر از قانون نگذارند.

احمدی نژاد با تاکید بر اینکه افتخار این دولت این است که اجازه داده حداکثر انتقادات نسبت به آن صورت گیرد گفت: مقایسه این دولت با دولت های قبلی قیاس مع الفارغ است.

وی با تاکید بر اینکه از قبل اعلام کرده بودیم که روش اداره کشور ما با روش اداره دولت های قبلی متفاوت است اظهار داشت: موضوعات اقتصادی پایان ندارد و مستمر است . سیاست خارجی نیز روندی مستمر است امروز غرب در برابر پیشرفت هسته ای ایران ایستاده و فردا نیز موضوع دیگری برای مقابله با ایران پیدا می کنند.

در ادامه، رئیس جمهور در پاسخ به سئوال خبرنگار پرس تی مبنی بر اینکه آیا ایران در کنار حمایت های معنوی، حمایت های عملی را نیز از قیام های منطقه صورت خواهد داد گفت: در مجامع بین المللی غیر از قطعنامه ای که علیه لیبی به تصویب رسید هیچ اقدام عملی صورت نگرفته است.

احمدی نژاد افزود: ملت ایران همواره مدافع مطالبات برحق و مشروع ملت های منطقه و جهان است و در این راستا دفاع از حقوق ملت های آمریکا و اروپا را نیز وظیفه خود می داند.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار روزنامه دنیای اقتصاد در رابطه با تلاطم بازار ارز و طلا گفت: مرجع بررسی سیاست های پولی، شورای پول و اعتبار است که همه مسئول اجرای مصوبات آن می باشند لذا اینکه تلاطم بازار ارز و طلا ناشی از سیاست های اقتصادی است را قبول نداریم.

وی با تاکید بر اینکه اگر به جایی برسیم که مشارکت های ما واقعی باشد نیازی به بسته سیاست های پولی بانکی نداریم اظهار داشت: در صورتی که طرفهای مشارکت در سود و زیان واقعی شریک باشند دیگر نیازی به تصویب بسته های سیاستی پولی و بانکی نیست.