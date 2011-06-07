صنایع دستی عامل توسعه تفکر تعاون در کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، تراب محمدی ظهر سه شنبه در نشستی با رئیس اداره امور شعب بانک توسعه تعاون آذربایجان شرقی اظهار داشت: هنرمندان صنایع دستی با موضوع تعاون بسیار آشنا و مانوس بوده و با ایجاد فعالیت های موثر همچون تاسیس شرکت های تعاونی در سراسر استان باعث رونق صنایع دستی، اشتغال و توسعه تفکر تعاون در استان، منطقه و کشور شده اند.

محمدی گفت: پیرو امضای تفاهمنامه ای بین بانک توسعه تعاون با معاونت صنایع دستی کشور مبنی بر حمایت از صنایع دستی و فعالان این عرصه، امیدواریم در استان نیز شاهد هرچه بیشتر شدن همکاری های دوجانبه این نهاد باشیم.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی در خصوص این تصمیمات گفت: تفاهمنامه میان بانک توسعه تعاون و معاونت صنایع دستی کشور در راستای استفاده تشکل های تعاونی و غیر تعاونی فعال صنایع دستی از خدمات این بانک، پس از امضا و تایید به استان ها نیز ابلاغ شده و ما نیز موظف هستیم که تمام تلاش خود را برای تحقق این امر به کار گیریم.

رئیس شورای فنی صنایع دستی استان با تاکید بر اهمیت صنایع دستی در توسعه گردشگری و جذب گردشگر و ارزش کار هنرمندان فعال در این عرصه گفت: صنایع دستی نه تنها می تواند یکی از هدف های اصلی برای ورود گردشگر به استان باشد بلکه از توانایی بسیار بالایی نیز برای ایجاد اشتغال به خصوص ایجاد شغل های ارزان قیمت و کم هزینه برخوردار است.

وی افزود: سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی تا کنون به شیوه های مختلف از این هنر سنتی و ارزشمند حمایت کرده و با اقداماتی چون حمایت از تشکل های تعاونی حوزه صنایع دستی و همچنین واگذاری آموزش صنایع دستی به بخش تعاونی در شهرستان های استان، سعی در ایجاد درآمد و نیز ایجاد انگیزه برای ادامه فعالیت هنرمندان این عرصه، کرده است.

رئیس اداره امور شعب بانک توسعه تعاون استان نیز ضمن اعلام آمادگی برای ارائه خدمات بانکی آسان از جمله افتتاح حساب، سرمایه گذاری و اعطای تسهیلات ارزان به فعالان حوزه صنایع دستی اظهار کرد: بانک توسعه تعاون آذربایجان شرقی تلاش خواهد کرد تا با همکاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی، برای افتتاح شعب بانکی خود از اماکن تاریخی استفاده نموده و همچنین با قرار دادن صنایع دستی به عنوان هدایای ویژه قرعه کشی بانک توسعه تعاون، به وظایف خود جهت توسعه و حمایت از صنایع دستی عمل نموده و تعهدات تفاهمنامه کشوری را نیز به نحو احسن به انجام رساند.

این نشست در راستای بخشی از فعالیت ها و برنامه های سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی در آستانه روز جهانی صنایع دستی بود.