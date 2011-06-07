احداث 40 هزار واحد مسکن مهر در قم

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا قلندر ظهر سه شنبه در مراسم بهره برداری از سه هزار و ۷۰۳ واحد مسکن مهر که با حضور وزیر مسکن و شهرسازی در شهرک پردیسان قم برگزار شد اظهار داشت: مسکن مهر نماد بارز همت مضاعف و جهاد اقتصادی و ما می‌توانیم است.



وی ادامه داد: مسکن مهر همچون درختی است که بذرش در دولت نهم کاشته شد و برداشت آن نیز امروز است که هم اکنون این درخت تناور شده است.



رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان قم گفت: احداث ۳۵ هزار واحد مسکونی در شهر قم و همچنین احداث پنج هزار واحد مسکونی در سایر شهرستان‌های قم از جمله برنامه‌های ما در سال گذشته و جاری بوده است که جمع کل برنامه‌ها احداث ۴۰ هزار واحد مسکونی بوده است که در حال حاضر عملیاتی شده است.



وی در خصوص تعداد واحدهای مسکونی که تا کنون به بهره برداری رسیده است اضافه کرد: یک هزار ۳۵۷ واحد مسکونی در تاریخ ۲۷ اسفندماه سال ۸۸ با حضور رئیس جمهور و همچنین دو هزار و ۳۰۴ واحد مسکونی نیز در تاریخ پنج آبان ماه سال گذشته همزمان با سفر مقام معظم رهبری به قم و امروز نیز سه هزار و ۷۰۳ واحد مسکونی با حضور وزیر مسکن و شهرسازی بهره برداری شد.



وی با اشاره به اینکه به طور کلی در سال گذشته هفت هزار و ۳۶۴ واحد مسکونی در اختیار مردم قم قرار گرفته است افزود: ما بقی واحدهای تکلیفی سال ۸۹ تا سقف ۱۸ هزار واحد و به تعداد ۱۱ هزار واحد مسکونی نیز تا پایان نیمه اول سال جاری به بهره برداری خواهد رسید.



رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان قم ابراز داشت: ‌ واحدهای مسکونی احداثی سال جاری ۱۷ هزار واحد است که انشاالله تا پایان نیمه اول سال ۹۱ به اتمام و بهره برداری خواهد رسید.



قلندر اظهار داشت: همزمان با ساخت واحدهای مسکونی مسکن مهر استان، اجرای تاسیسات زیر بنایی (آب، برق، گاز و تلفن) در حال انجام است و همزمان با افتتاحیه واحد‌ها، تاسیسات زیر بنایی و انشعبات مربوطه نیز تامین می‌شود.



رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان قم گفت: استان قم تنها استانی است که تا کنون سه مرحله افتتاحیه مسکن مهر داشته و تمامی واحدهای به بهره برداری رسیده دارای انشعابات آب و فاضلاب، برق و گاز هستند.



برپایه این گزارش، امروز سه هزار و ۷۰۳ واحد مسکونی در قالب ۲۲ پروژه با اعتباری بالغ بر ۱۱۷ میلیارد تومان با حضور وزیر مسکن و شهرسازی، استاندار قم، امام جمعه قم و همچنین حجت الاسلام بنایی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی و مسئولان استان به بهره برداری رسید.