اراکی ها 44 روز از داشتن هوای سالم محروم بودند

به گزارش خبرنگار مهر امیرانصاری ظهر سه شنبه با بیان این مطلب در کارگروه کاهش آلودگی هوای شهر اراک افزود: افزایش آلودگی هوای شهر اراک در سال جاری به دنبال افزایش پدیده گرد و غبار در ماههای اول سال جاری به وقوع پیوسته است.
وی با بیان این که 75 درصد از منشأ این آلودگی مربوط به کشورهای عراق، سوریه و عربستان و 25 درصد از آن را مربوط به خشکسالی موجود در کشور و استان است گقت: کاهش 25 درصدی میزان بارندگی در ماههای اولیه سال جاری نسبت به سال گذشته تاثیر به سزایی در افزایش این آلودگی داشته است این در حالیست که پیشبینی میشود در مهرماه سال جاری میزان بارندگی های استان نسبت به مدت مشابه سال قبل 10 درصد کاهش داشته باشد.
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