هنر مقاومت هنری است متعهد و در خدمت آرمان های بشری

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد آرین منش، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: هنر مقاومت یعنی هنر متعهدی که در خدمت آرمان های بشری، مقاومت و ایستادگی انسان های آزادی خواه در برابراستکبار جهانی، زورگویان و دیکتاتورهای زمان است و این جشنواره هنری، بستری مناسب خواهد بود برای بیان این ویژگی ها زیرا هنر زبانی بین المللی، ماندگار و تاثیر گذار برای بیان مفاهیم است.

وی افزود: مفاهیمی که در قالب هنر گنجانده می شود می تواند مسبب مانایی پیام های ارزشمند و والا باشد، هنر مقاومت هنری است که مروج ارزش های انسان های آزاده و صبر و شکیبایی آن ها در برابر زورگویی ها و زیادخواهی امپریالیسم و صهیونیسم جهانی است.

نماینده مردم مشهد در خانه ملت، درباره نقش مسوولان فرهنگی در به ثمر رساندن این اهداف اظهار کرد: مدیران فرهنگی و هنری در نظام مقدس جمهوری اسلامی باید مروج ارزش های اسلامی و انسانی باشد؛ ارزش هایی که انقلاب اسلامی به خاطر آن ها پدید آمده است، ارزش هایی که شهدای عزیزی در راه حفظ و ترویج آن جان خودشان را فدا کردند، ارزش های والایی که هنرمندانی چون شهید آوینی در راه ترویج آن به شهادت رسیدند.

وی افزود: هنرهای تجسمی هم می تواند در این عرصه حضور داشته باشد و مسوولان باید به صورت جدی این گونه جشنواره ها را حمایت کنند. چراکه هنر مقاومت صیقل دهنده روح انسانی است که باعث تعالی انسان می شود.

آرین منش تصریح کرد: هرگاه صحبت از هنر مقاومت به میان می آید در ذهن ما هشت سال دفاع مقدس متبلور می شود اما معتقد هستیم کاری که شهدای ما در برابر زورگویی های استکبار جهانی در دوران دفاع مقدس انجام دادند جدای از حرکت جدیدی که در خاور میانه شکل گرفته نیست، قیامی که جوانان مسلمان منطقه خاور میانه در برابر اسکتبار جهانی برای رشد اسلام خواهی انجام می دهند نیز در حوزه مقاومت تعریف می شود.

وی افزود: هنر مقاومت یک هنر بین المللی است که هرکس در هر گوشه ای از جهان می تواند آن را درک کند به ویژه اینکه در هنرهای تجسمی به لحاظ اینکه تصویری است می تواند جهانی تر عمل کند.

گفتنی است، دومین جشنواره جهانی هنر مقاومت، از سوی بنیاد فرهنگی روایت، آذر ماه سال جاری همزمان در تهران و سایر استان های کشور برگزار می شود.