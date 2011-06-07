پرسش و پاسخ هایی از جنس شوخی و کلمات قصار/ غیبت مشایی در جلسه

به گزارش خبرنگار مهر، در دومین نشست خبری محمود احمدی نژاد در سال 1390، 27 خبرنگار سئوال رسانه خود را از رئیس جمهور پرسیدند که در اغلب آنها نکات حاشیه ای وجود داشت.

نشست خبری امروز رئیس جمهور به مدت 2 ساعت و از 16 و 15دقیقه آغاز و در 18 و 15 دقیقه پایان یافت.

سئوال خبرنگار شبکه cctv چین مربوط به نیروگاه اتمی بوشهر بود که رئیس جمهور در رابطه با تفاوت راه اندازی نیروگاه اتمی و حرارتی توضیحاتی را جهت آشنایی خبرنگار از روند کار ارائه کرد که خبرنگار چین در پاسخ توضیحات احمدی نژاد به زبان فارسی گفت: آهان! فهمیدم.

خبرنگار بعدی که از رئیس جمهور در رابطه با مسائل پولی و مالی کشور سئوال می کرد سه سئوال را در یک سئوال مطرح کرد که رئیس جمهور نیز در رابطه با این سئوال گفت این هم از زرنگی خانم هاست که در قالب یک سئوال ، سه سئوال را مطرح می کنند.

خبرنگار آریا متعلق به امیر محبیان یکی از چهره های منتسب به جریان اصولگرایی که در سالهای اخیر انتقادات زیادی علیه دولت در رسانه ها مطرح می کند در سوالی عجیب و غیر معمول از رئیس جمهور خواست تا به آنچه که به ادعای وی انتقادات بی اساس و غیر مستند نسبت به رئیس جمهور و دولت از سوی رسانه ها بود یکبار برای همیشه پاسخ دهد که احمدی نژاد در پاسخ به او گفت: هنوز هم رویکرد ما همان سکوت است، سکوت الهام بخش وحدت؛ در پی این پاسخ مجری برنامه خواستار تشویق رئیس جمهور شد.

رئیس جمهور در رابطه با سئوال شبکه پرس تی وی مبنی بر تلاش ایران در مجامع بین المللی برای تاثیرگذاری بر تحولات منطقه نیز گفت: ما تاکنون از مجامع بین المللی غیر از قطعنامه علیه لیبی چیز دیگری ندیدیم.

محمود احمدی نژاد در پاسخ به سئوال خبرنگار ایسنا در خصوص گروه انحرافی نیز گفت: چه عرض کنم؟

رئیس جمهور درباره پاسخ سئوال ایجاد اشتغال و تحقق 2 میلیون و 500 هزار شغل این سئوال را "بسیار خوب و بجا" دانست.

وی در رابطه با سئوال خبرنگار روزنامه جوان که با توجه به سخنان قبلی رئیس جمهور مبنی بر اینکه قطار هسته ای ایران ترمز ندارد نیز گفت: همان طور که قبلا گفتم این قطار نه تنها ترمز ندارد بلکه دنده عقب هم ندارد.

احمدی نژاد در خصوص سئوال خبرنگار روزنامه ایران درباره سخنان برخی مبنی بر آمارهای غیر واقعی از دولت گفت: ما گفتیم جاده قم به گرمسار 173 کیلومتر احداث شده است، گفتند این جاده با آن رقمی که شما اعلام کرده اید نیست و 60 کیلومتر کمتر است در حالی که این جاده هم اکنون وجود داشته و چیزی نیست که بتوان آمار اشتباه داد.

خبرنگار روزنامه قدس نیز در آماری که قبلا در رابطه با اعلام مفسدان اقتصادی مطرح شده بود رقم 250 را بازگو کرد که رئیس جمهور این رقم را در حال حاضر 312 نفر عنوان کرد.

محمود احمدی نژاد در رابطه با سئوال خبرنگار شبکه العالم در خصوص تحولات منطقه و رابطه ایران با کشورهای همسایه گفت: "ما هیچ زمان با کشورهای منطقه مشکلی نداشته ایم."

خبرنگار ایرنا نفر بعدی بود که به پشت تریبون فراخوانده شد. سوال خبرنگار خبرگزاری دولت که بیشتر به پاسخ به سایر خبرنگاران و رسانه ها شبیه بود اینقدر شور شد که رئیس جمهورگفت: پاسخ سئوال شما در خود سئوالتان بود و نیازی به پاسخ من نیست.

در آخرین دقایق این نشست خبری، دیگر مجری برنامه فرصت معرفی خبرنگاران را پیدا نمی کرد و پی در پی خود خبرنگاران با اعلام نام و رسانه خود سئوالشان را مطرح می کردند. در این میان سئوال خبرنگار خبرگزاری فونکس چین جالب بود که پشت تریبون قرار گرفته و دائم سئوال های مختلف مطرح می کرد ولی رئیس جمهور به دو سئوال از آنها پاسخ داد.

در پایان نشست خبری و زمانی که احمدی نژاد عازم بیرون از جلسه بود در حلقه خبرنگاران قرار گرفت وبرخی از خبرنگاران در همان شرایط خواستار پاسخ به سئوالشان شدند که احمدی نژاد پاسخ سئوالشان را به بعد موکول کرد.

همچنین رسانه های داخلی و خارجی به محض خروج رئیس جمهور از این جلسه به دور علی اکبر صالحی وزیرامورخارجه و مجتبی ثمره هاشمی دستیار ارشد رئیس جمهور حلقه زده و از آنها سئوالاتی را پرسیدند. نکته جالب این مصاحبه ها در طرح سئوال به زبانهای مختلف از وزیرامورخارجه و پاسخ صالحی به زبان همانها بود.

در ردیف اول صندلی های سالن این نشست علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ، مجتبی ثمره هاشمی دستیار رئیس جمهور ، سید محمد حسینی ، حمید مولانا مشاور رئیس جمهور و جوانفکر مشاور رسانه ای رئیس جمهور حضور داشتند و برای نخستین بار اسفندیار رحیم مشایی ، کسی که سوالات بسیاری درخصوص او و حاشیه هایش در این نشست مطرح شد حضور نیافت. البته جعفر بهداد معاون سیاسی مشایی در صندلی های عقب سالن این نشست خبری حضور یافته بود.

دومین نشست خبری رئیس جمهور از برخی شبکه های خارجی نیز پخش شد که از آن جمله می توان به شبکه فارسی زبان انگلیسی اشاره کرد.