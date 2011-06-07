شرکت توزیع برق مازندران 50 میلیارد ریال مطالبات دارد

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر جعفری عصر سه شنبه در هفتمین جلسه ستاد هدفمند کردن یارانه در سالن اجتماعات استانداری مازندران تصریح کرد: میزان بدهی نیروهای مسلح 394 میلیون تومان، سازمان ها و ارگانهای دولتی 877 میلیون تومان و صنایع نساجی 2.5 میلیارد تومان به شرکت توزیع برق مازندران بدهکاری دارند.



وی افزود: شرکت برق برنامه های تشویقی را برای کم مصرف ترین مشترکان در نظر گرفته است که با تعاملی که بین شرکت توزیع و صنایع برقرار شده بخش صنایع کمک شایانی در استفاده صحیح از این انرژی پاک داشته است.



جعفری میزان مصرف برق در بخش کشاورزی را بعد از هدفمند کردن یارانه ها بالا دانست و اظهار داشت: به علت افزایش قیمت سوخت گازوئیل کشاورزان به مصرف برق روی اوردند.



مدیر عامل شرکت توزیع برق مازندران افزود:بعد از اجرای هدفمند شدن یارانه ها مشترکان برق کشاورزی بیش از دو برابر شده و مشترکان این بخش از 11 هزار مشترک به 22 هزار مشترک رسیده است.



وی یادآورشد: در بعضی از شهر های مازندران مشترکان بخش کشاورزی بیش از 167 درصد افزایش یافته است و برای توزیع عادلانه برق در این بخش نیاز اساسی به ایجاد زیر ساخت ها احساس می شود.



جعفری اذعان داشت: مشترکان پر مصرف خانگی در سال 88 به 135 کیلو وات ساعت رسیده بود که این رقم در مقایسه با سال گذشته که هدفمندی اجراء نشده بود به رقم 127 کیلو وات ساعت در ماه رسید.



معاون شرکت گاز مازندران در این جلسه به طلبکاری این اداره از جایگاه داران پرداخت و گفت:شرکت گاز بیش از 12 میلیارد تومان از جایگاه داران سی ان جی طلب کار است.



فرهاد تیر ملک به تعطیلی جایگاه داران بدهکار اشاره کرد و افزود: هیچ راهی برای پرداخت بدهی طلبکاران شرکت گاز نمانده است و در این بین تعدادی صنایع نیز به این شرکت بدهکار هستند.