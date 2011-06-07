چگونه عمداً پنالتی را به تیز بزنم/ ملوان در قلبم است اما به پرسپولیس تعهد دارم

به گزارش خبرنگار مهر، مازیار زارع پس از دیدار تیمش برابر ملوان ضمن بیان مطلب فوق گفت: من واقعاً‌ نمی‌توانم بفهمم این حرفها چه معنی دارد که من پنالتی‌ام را تعمداً به اوت بزنم.

وی ادامه داد: من نمی دانم منظورتان چه کسانی است که این مسئله را مطرح کردند. چگونه می‌تواند یک بازیکن عمداً توپ را به تیر بزند. همه نظر می‌دهند اما بعضی از صحبت‌ها منطقی نیست.

زارع در مورد احتمال قهرمانی این تیم در جام حذفی گفت: امیدوارم هرچه قسمت است همان شود من نمی‌توانم در این خصوص اظهار نظر کنم.

وی اضافه کرد: فوتبال برد و باخت دارد. ما در نیمه اول بازی خوبی را ارایه نکردیم اما در نیمه دوم آن را جبران کردیم و توانستیم به پیروزی برسیم.

زارع با بیان اینکه هواداران پرسپولیس به وی لطف دارند، گفت: ملوان تیمی است که در قلبم جای دارد اما به پرسپولیس تعهد دارم.

دیدار رفت فینال رقابتهای جام حذفی باشگاه های کشور سه شنبه شب در ورزشگاه آزادی با برتری 4 بر 2 پرسپولیس برابر ملوان برگزار شد. دیدار برگشت روز جمعه هفته جاری در ورزشگاه تختی بندرانزلی برگزار خواهد شد.