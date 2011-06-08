60 درصد قبوض گاز گلستانی ها تعدیل شد

رمضانعلی سنگدوینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نگرانی های مردم در خصوص اقلیم بندی مناطق مختلف گلستان گفت: کشور به پنج اقلیم مختلف تقسیم شده است که گلستان در منطقه معتدل قرار گرفته بود اما با پیگیریهای انجام شده قالب شهرستان های استان به اقلیم سرد سه و شهرستان های آزاد شهر، مینودشت، گالیکش و رامیان به اقلیم سرد 2 تغییر یافت.

وی افزود: فصل سرد سال نیز که تا 15 فروردین ماه بود در گلستان به 15 اردیبهشت تبدیل و این تعدیل در صورت حساب های مشترکان نیز اعمال می شود که برای اقلیم 1 و2 تا پایان اردیبهشت تعدیل صورت خواهد گرفت.

وی اظهار داشت: به جهت بهتر مدیریت کردن در باز پرداخت قبوض دوره کنتور نویسی ر از 45 به 36 روز کاهش یافته است.

مدیر عامل شرکت گاز گلستان گفت: پس از هدفمندی یارانه ها 10 در صد در مصرف گاز مشترکان خانگی وتجاری صرفه جویی شد و این در حالیست که طی این مدت 33 هزار و 855 مشترک به مشترکان استان اضافه شد.

سنگدوینی افزود: در بخش صنایع پس از هدفمند شدن یارانه ها در مقدار مصرف با نوسان مواجه بودیم.

وی بیان کرد: اکثر صنایع به علت گران بودن گازوییل و سوختهای دیگر به مصرف گاز طبیعی روی آوردند و به همین علت در برخی موارد حتی با افزایش مصرف گاز در بخش صنعت مواجه بودیم.

وی با اشاره به اینکه قسمت عمده مصارف گازدر بخش صنایع افزایش پیدا کرده است، افزود: در ماه ما حتی با افزایش 200 در صدی تقاضای اشتراک گاز طبیعی در صنایع رو به رو بوده ایم.

مدیرعامل شرکت گاز گلستان عنوان کرد: ما سه پیمانکار وی‍‍‍‍زه صنعت در سه ناحیه کردکوی، گرگان وگنبد داریم که پس از هدفمندی یارانه ها برای سرعت بخشیدن به کار گازرسانی به صنایع تشکیل شده است.