پخش آزمایشی رادیو نمایش/ قدردانی صحت از سعه صدر پزشکان

به گزارش خبرنگار مهر، هفته گذشته علی دارابی معاون سیمای سازمان صدا و سیما در نامه‌ای خطاب به مدیران شبکه‌ها خواستار پایبندی به مروت و جوانمردی در برنامه‌های تلویزیونی شده است. معاون سیما همچنین از مدیران شبکه‌ها خواست تذکر خیرخواهانه دادستان کل کشور را سرلوحه همه برنامه‌های تلویزیون قرار دهند.

این نامه در حالی به مدیران شبکه‌ها ابلاغ شده است که چندی پیش در یکی از برنامه‌های زنده تلویزیونی وله‌ای پخش شد و در آن سئوال درباره فرزند یکی از شخصیت‌های نظام واکنش انتقاد آمیز دادستان کل کشور را به همراه داشت.

حجت‌الاسلام اژه‌ای دادستان کل کشور به دنبال پخش زنده این برنامه خطاب به مجری برنامه گفته بود در رسانه به خصوص ملی نسبت به هرکس، باید دقت بیشتری داشت. زمانی که اسامی افراد مطرح می‌شود، آن فرد اگر نتواند در این شبکه و همین رسانه از خودش دفاع کند و توضیح بدهد ممکن است حقش زایل شود. کاری نداریم چه کسی باشد، هر کس می‌خواهد باشد.

- اعضاء کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی چگونگی اجرای قانون منع استفاده از گیرنده‌های ماهواره‌ای و وضعیت پوشش و ضریب نفوذ ماهواره‌ها را در جلسه‌ای به ریاست حداد عادل و با حضور مسئولان سازمان صدا و سیما، نیروی انتظامی و وزارت ارشاد و همچنین کارشناسان دادگستری و مرکز پژوهشهای مجلس بررسی کردند.

- محمد مسلمی، کارگردان و بازیگر برنامه "فیتیله 2" هفته گذشته در گفتگو با خبرگزاری مهر تاکید کرد نوع اجرای این برنامه تحولی در اجرای برنامه‌های شبکه‌های مختلف تلویزیون است و فضای برنامه برای خانواد‌ها و کودکان متنوع است.

- سید مجید موسویان، ناظر پخش سریال "ساختمان پزشکان" در گفتگو با خبرگزاری مهر درباره حذفیات این مجموعه گفت: هیچ صحنه‌ای از این مجموعه حذف نشده است، فقط یک پزشک مثبت به کار اضافه شد.

- مهدی همایونفر، تهیه‌کننده فیلم مجموعه "صنوبر" معتقد است درباره حضرت امام خمینی (ره) تاکنون کارهای کمی ساخته شده است، در حالی که نسل جوان نیاز دارد درباره شخصیت ایشان کارهای متنوع نمایشی ببیند. وی در گفتگو با خبرگزاری مهر اظهار علاقمندی برای ساخت سری دوم و سوم فیلم مجموعه "صنوبر" کرد.

- بیژن بیرنگ، کارگردان هفته گذشته اعلام کرد بهتر است کلمه‌ طنز را برای سریال‌ها به کار نبریم. وی عنوان کرد: من همیشه مخالف کلمه‌ طنز هستم. طنز یعنی حرف جدی که زهرش گرفته شده باشد. قاعدتاً برنامه‌هایی که ما می‌سازیم یا ساخته می‌شود، برنامه‌هایی نیستند که حرف جدی داشته باشند که زهرشان گرفته شده باشد.

نمایی از سریال "ساختمان پزشکان"

- هفته گذشته خبری در یکی از سایت‌ها درباره مراسم سالگرد 15خرداد در قم منتشر شد. در این سایت آمده بود، در ابتدای این مراسم از صدا و سیما به خاطر بی‌توجهی به سالگرد 15خرداد سال 42 و نقش مردم قم در این روز، انتقاد شد.

احمد شمس مدیر تبلیغات حرم حضرت معصومه(س) در ابتدای گردهمایی مردم قم به منظور گرامیداشت روز 15خرداد، گفت: متاسفانه در سال‌های اخیر، صدا و سیما به اندازه‌ای به گرامیداشت روز 15خرداد بی‌توجه بوده که گویی این روز را فراموش کرده است.

وی با بیان این که امیدواریم این غفلت صدا و سیما جبران شود، گفت: صدا و سیما باید همواره این روز را گرامی بدارد و نقش مردم قم در آغاز حرکت انقلابی مردم ایران در سال 42 را به درستی نشان دهد.

مدیر تبلیغات حرم حضرت معصومه(س) همچنین در حالی که برخی از مردم در حال شعار دادن بودند، به صورت مکرر تأکید می کرد که دوربین های صدا و سیما هر کجا هستند این تصاویر را به خوبی نشان دهند.

- مدیر کل صدا و سیمای مرکز اردبیل از تلاش برای افتتاح رادیو برون ‎مرزی آرانش مصادف با میلاد حضرت علی(ع) خبر داد و گفت: این شبکه رادیویی با زبان آذری فعالیت می‌کند و در کشورهای همسایه نظیر جمهوری آذربایجان قابل دریافت است.

- مجید اوجی، تهیه‌کننده مجموعه "توطئه فامیلی" تاکید کرد رامبد جوان بهترین گزینه برای کارگردانی این پروژه بود، چرا که جنس کمدی او با این سریال که فیلمنامه آن را فلورا سام نوشته همخوانی دارد.

نمایی از سریال "توطئه فامیلی"

- ژاله علو، چهره ماندگار هفته گذشته در گفتگو با خبرگزاری مهر در یادآوری خاطرات‌اش از مدیر دوبلاژی کارتون "سرندیپیتی" گفت: دوبله این کار برایش شیرین و لذتبخش بوده و با گویندگان با تجربه در این کارتون کار کرده بود.

- پخش آزمایشی رادیو نمایش از 17 خرداد ماه شروع شد. علاقمندان می‌توانند از این پس شنونده برنامه‌های رادیو نمایش از ساعت 17 الی 24 باشند.



- فریبا متخصص هفته گذشته در گفتگویی اعلام کرد بعد از راه‌اندازی رادیونمایش به عنوان یک گوینده رادیویی توقع کارهای خوب‌تری دارم و امیدوارم برنامه‌ها با کیفیت بهتری تهیه شوند.



- سروش صحت، کارگردان سریال "ساختمان پزشکان" درباره شوخی با روانشناسان در این سریال، گفت:‌ خوشحالم که تا به حال از طرف جامعه پزشکی مشکلی پیش نیامده است و با سعه‌ صدر برخورد کرده و متوجه شده‌اند این کار، نمایشی است و اگر هم شوخی شده فقط شوخی است. این مسئله دور از انتظار هم نبود چون پزشکان قشر فرهیخته جامعه هستند و برخوردشان تا اینجای کار خیلی خوب بوده است.

سروش صحت در ادامه تصریح کرد: بخش‌های کمی از سریال نیز کمی تعدیل شد تا بتوانیم حریم‌ها را بیشتر حفظ کنیم؛ امیدواریم در ادامه‌ کار مشکلی در این رابطه پیش نیاید تا این جا نیز همه چیز خوب پیش رفته است.