پخش آزمایشی رادیو نمایش/ قدردانی صحت از سعه صدر پزشکان

به گزارش خبرنگار مهر، هفته گذشته علی دارابی معاون سیمای سازمان صدا و سیما در نامهای خطاب به مدیران شبکهها خواستار پایبندی به مروت و جوانمردی در برنامههای تلویزیونی شده است. معاون سیما همچنین از مدیران شبکهها خواست تذکر خیرخواهانه دادستان کل کشور را سرلوحه همه برنامههای تلویزیون قرار دهند.
این نامه در حالی به مدیران شبکهها ابلاغ شده است که چندی پیش در یکی از برنامههای زنده تلویزیونی ولهای پخش شد و در آن سئوال درباره فرزند یکی از شخصیتهای نظام واکنش انتقاد آمیز دادستان کل کشور را به همراه داشت.
حجتالاسلام اژهای دادستان کل کشور به دنبال پخش زنده این برنامه خطاب به مجری برنامه گفته بود در رسانه به خصوص ملی نسبت به هرکس، باید دقت بیشتری داشت. زمانی که اسامی افراد مطرح میشود، آن فرد اگر نتواند در این شبکه و همین رسانه از خودش دفاع کند و توضیح بدهد ممکن است حقش زایل شود. کاری نداریم چه کسی باشد، هر کس میخواهد باشد.
- اعضاء کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی چگونگی اجرای قانون منع استفاده از گیرندههای ماهوارهای و وضعیت پوشش و ضریب نفوذ ماهوارهها را در جلسهای به ریاست حداد عادل و با حضور مسئولان سازمان صدا و سیما، نیروی انتظامی و وزارت ارشاد و همچنین کارشناسان دادگستری و مرکز پژوهشهای مجلس بررسی کردند.
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