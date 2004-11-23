تاكيددبير كل اتحاديه عرب بر ضرورت برگزاري كنفرانس ملي پيش از برگزاري انتخابات سراسري درعراق

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، دبيركل اتحاديه عرب كه عصر امروزدركنفرانس بين المللي عراق در شرم الشيخ مصر صحبت مي كرد همچنين برگزاري كنفرانس آشتي را درعراق پيش ازاجراي انتخابات سراسري در 30 ژانويه آتي خواستار شد .

وي همچنين طي سخناني در حضور مدعوين كنفرانس بين المللي عراق خاطر نشان ساخت: آشتي ملي ميان عراقيها اهميت حياتي دارد.



عمروموسي برگزاري كنفرانس جامع دربرگيرنده تمام طيفهاي عراقي را تا پيش ازبرگزاري انتخابات سراسري خواستار شد و گفت اين كنفرانس انگيزه را درعراقيها ايجاد مي كند تا درانتخابات ملي خود به طور گسترده شركت كنند و به حكومتشان مشروعيت و اعتبار بخشند.

او تاكيد كرد :حوادثي كه درفلوجه روي داده هيچ كمكي به ايجاد اعتماد نمي كند ضمن اينكه نمي تواند مبنايي براي ايجاد صلح اجتماعي درعراق را شكل دهد و حتي اجازه تحرك جديد سياسي درعراق را نيز نمي دهد.

عمروموسي دبيركل اتحاديه عرب با اشاره به سربريدن گروگان هاي خارجي درعراق عنوان داشت: با اين وجود اتحاديه عرب خواهان پايان خون ريزيها وناآرميها درعراق است همانطوري كه پيشترما جنايت سربريدن بي گناهان را محكوم كرديم .

موسي نسبت به ادامه خشونتها درعراق هشدار داد و گفت: اگروضعيت به همين صورت ادامه پيدا كند هيچ گاه مقاومت، خشونت ، تروريسم و اشغالگري تمام نخواهد شد وما مانند كسي خواهيم بود كه نفت برآتش مي ريزيم اما اين هدف ما وكنفرانس شرم الشيخ نيست.