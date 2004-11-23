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۳ آذر ۱۳۸۳، ۱۹:۵۱

تشكر لوكا بوناچيچ از بازيكنان استقلال اهواز در تمرين امروز

سرمربي تيم فوتبال استقلال اهواز در پايان تمرين امروزازعملكرد بازيكنان تيمش تشكر كرد.

به گزارش خبرنگار" مهر" تمرينات تيم فوتبال استقلال اهوازعصرامروزدرزمين چمن مجموعه ورزشي مخابرات اهواززيرنظر لوكا بوناچيچ پيگيري شد.
دراين تمرين بازيكنان پس ازگرم كردن بدنهاي خود به انجام كارهاي تاكتيكي وفوتبال تحت فشاردرسه وقت 15دقيقه اي پرداختند. درپايان وقت سوم اين فوتبال درون تيمي لوكا بوناچيچ با ابرازرضايت كامل ازعملكرد بازيكنانش تمرين را تمام شده اعلام كرد وبه هنگام سرد كردن بدنها ازبازيكنان تيمش بخاطرانجام اين تمرين با نشاط وبا انگيزه تشكركرد.
گفتني است: تيم فوتبال استقلال اهوازبراي برگزاري بازي هفته دهم خود مقابل ذوب آهن اصفهان عصرفردا راهي اين شهرخواهد شد.

کد مطلب 133025

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