مشکلات همچنان پابرجاست/ در لندن می توانم بالای 300 کیلو بزنم

به گزارش خبرنگار مهر، سیامند رحمان روزانه 200 کیلومتر را از اشنویه تا ارومیه طی می کند تا در تمرینات وزنه برداری حضور پیدا کند. این موضوع با توجه به وضعیت جسمانی این وزنه بردار، مشکلاتی را برای او به همراه داشته است.

رحمان در گفتگو با خبرنگار مهر در این خصوص اظهار داشت: از آنجا که اشنویه محل تمرین مطلوبی ندارد هر روز باید 100 کیلومتر را طی کنم به ارومیه بروم و 100 کیلومتر را هم به محل زندگی ام بازگردم. این موضوع علاوه بر مشکلات رفت و آمد، هزینه زیادی هم بر روی دست من می گذارد. این مشکلات هنوز حل نشده است.

سیامند رحمان که برای حضور در اردوی آمادگی رقابت های پارالمپیک لندن در آکادمی المپیک و پارالمپیک تهران به سر می برد در خصوص این اردو به خبرنگار مهر گفت: من برای حضور در رقابت های پارالمپیک لندن حتی می توانم بالای 300 کیلوگرم وزنه بزنم اما تابع نظر مسئولان فدراسیون جانبازان و مربیان هستم. اگر آنها اجازه بدهند بالای 300 وزنه می زنم.

دارنده مدال طلای پاراآسیایی گوانگجو در پایان اظهار داشت: در لندن به دنبال کسب اولین مدال طلای پارالمپیک هستم و امیدوارم با این مدال بتوانم دل مردم کشورم را شاد کنم و همچنین باعث موفقیت کاروان ورزش معلولان شوم.