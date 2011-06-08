شبکه دولت الکترونیک در همدان فردا راه اندازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، کریم مطهری اظهار داشت: شبکه دولت الکترونیک در تمام نقاط استان همدان بیش از 400 دستگاه دولتی را به یکدیگر متصل می کند.

مطهری با اشاره به اینکه از این پس ادارات فعالیت های خود را الکترونیکی پیش می برند، گفت: این شبکه برای ارائه خدمات بهتر به مردم، جلوگیری از اتلاف وقت مردم و کاهش هزینه راه اندازی شود.

وی با اشاره به اینکه استان همدان در آموزش مجازی در کشور به عنوان پایلوت شناخته شده است، گفت: علت انتخاب استان همدان به عنوان پایلوت این طرح وجود زیر ساختهای مناسب در زمینه شبکه الکترونیک بوده است.

وی با تاکید بر اهمیت خدمات پیشخوان دولت عنوان کرد: این دفاتر در تمام نقاط استان به ویژه روستاها خدمات قابل توجهی ارائه می دهند چرا که اینگونه خدمات از اتلاف وقت روستاییان در رفت و آمد جلوگیری می کند.

125 دفتر پیشخوان دولت در مناطق شهری همدان فعال است

مطهری با بیان اینکه در استان همدان 125 دفتر پیشخوان دولت در مناطق شهری فعال است، گفت: در مناطق روستایی نیز حدود 400 دفتر آی سی تی و دفتر ارائه خدمات مخابراتی وجود دارد که خدماتی از قبیل ارسال قبض، ارائه خدمات پستی و پست بانک را انجام می دهند.

معاون استاندار همدان از برنامه ریزی برای انعقاد تفاهمنامه و قرارداد بین دفاتر و شرکتهای خدمات رسان و دستگاه های دولتی برای حرکت در مسیر دولت الکترونیک خبر داد و گفت: درحاشیه راه اندازی شبکه دولت الکترونیک در همدان شورای اداری شهرستانها برگزار خواهد شد و از طریق ویدیو کنفرانس به شورای اداری استان متصل خواهند شد.

وی با بیان اینکه آموزش مجازی را می توان از طریق ویدیو کنفرانس انجام داد و در اتلاف کارکنان جلو گیری کرد، اظهار داشت: در حال حاضر تمام کارها باید به سمت و سوی الکترونیکی شدن پیش برود.

مطهری یادآور شد: در هنگام راه اندازی شبکه دولت الکترونیک در همدان یک هزار و 200 نفر به طور همزمان آموزش می بینند و در پایان به آنها گواهی نامه داده می شود که این آموزشها مختص کارکنان دولت است.

وی تاکید کرد: از این پس هیچ مدیر یا دستگاهی نباید از سیستم های سنتی برای ارائه خدمات استفاده کند چرا که در نحوه عملکرد آنها تاثیر گذار بوده و امتیاز منفی برای آنها محسوب می شود.