نیمی از توت فرنگی ایلام صادر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو شهبازی ظهر چهارشنبه در محل این اداره در جمع خبرنگاران گفت: امسال هفت هکتار از زمین‌های کشاورزی ایلام به کشت توت فرنگی اختصاص یافته است .



وی افزود: از این میزان سطح زیر کشت 70 تن محصول مرغوب توت فرنگی برداشت و روانه بازارهای داخلی و خارجی استان شود .



این مسئول افزود: با توجه به تلاش‌های صورت گرفته و افزایش سطح زیر کشت توت فرنگی، برداشت این محصول نسبت به پارسال 100 درصد افزایش داشته است .



وی اضافه کرد: پارسال از چهار هکتار سطح زیر کشت توت‌ف رنگی در ایلام فقط 30 تن توت فرنگی مرغوب برداشت و روانه بازار مصرف شد .



رئیس سازمان جهادکشاورزی استان ایلام افزود: برگزاری کلاس‌های ترویجی و توزیع ارقام مناسب توت فرنگی بین کشاورزان و باغداران و افزایش درآمد از عوامل افزایش سطح زیر کشت و محصول توت فرنگی در ایلام است .



شهبازی با اشاره به اینکه ارقام کشت شده توت فرنگی در ایلام از نوع ارقام اروپایی و شامل کاماروزیا، الیزا، فارو و سنواست، گفت: مزایای استفاده از این ارقام، درشتی محصول، بازارپسندی و قابلیت نگهداری بالاست که بذر آن توسط کارشناسان جهادکشاورزی ترویج شده است .



رئیس سازمان جهادکشاورزی استان ایلام در ادامه اعلام کرد: این دستگاه اجرایی برای ترویج کاشت توت فرنگی به عنوان یک محصول جدید در استان ایلام اقدام به تهیه، خرید و توزیع رایگان نهال توت فرنگی بین باغداران استان کرده است .



شهبازی افزود: زمان پرداختن به کاشت و تولید این محصول در استان ایلام به چند سال پیش برمی‌گردد که نتایج مطلوبی هم دربر داشته است .



به گفته شهبازی، کاشت توت فرنگی نیازمند زمین‌های مستعد و آب و هوای معتدل و نیمه‌ سردسیری است و مناطق شمالی و مرکزی استان ایلام، این ویژگی‌ها را دارند.