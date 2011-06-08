به گزارش خبرگزاری مهر ، پیش از این از ابتدای سال 90 صندوق تأمین‌اجتماعی مبلغ 5 هزار و 800 میلیارد ریال به مراکز درمانی طرف قرارداد این صندوق پرداخت کرده بود که با احتساب مبلغ یک هزار و 100 میلیارد ریال، این صندوق از ابتدای سال‌جاری تاکنون نزدیک به 7 هزار میلیارد ریال به مراکز درمانی طرف قرارداد پرداخت کرده است.

طبق قانون، صندوق تأمین‌اجتماعی برای پرداخت مطالبات مراکز درمانی طرف قرارداد سه‌ماه فرصت دارد که این فرصت از زمان دریافت اسناد پزشکی از مراکز طرف قرارداد آغاز می‌شود. بنابراین اسناد درحال بررسی و همچنین اسنادی که مهلت قانونی آن سپری نشده به عنوان بدهی تأمین‌اجتماعی تلقی نمی‌شود.