حسين حنيف : پارگرافهاي موجود در قطعنامه از نظر گروه غير متعهد ها ايراد دارد / تعهدات ايران كامل است و امكان ارجاع پرونده به شوراي امنيت وجود ندارد

به گزارش خبرنگار اعزامي مهر به وين حنيف اعلام كرد: ما با سه كشوراروپايي راجع به اين موضوع مذاكراتي داشتيم بعضي از پاراگرافهاي موجود در اين قطعنامه از نظر نم ايراد دارد و هنوز روي اين مسائل و عناصر ديگر توافقي صورت نگرفته است .

وي در پاسخ به اين سوال كه كدام پارگراف مشكل ساز است گفت : من هنوز اظهار نظر خاصي پيرامون اين موضوع ندارم اما مي توانم مطالبي را دراين مورد ارائه دهم و جزيياتي در اين مورد ندارم .

وي افزود : اگر اين عناصر خارج از مساله حقوقي پروتكل باشد مورد اعتراض نم خواهد بود .

حنيف تاكيد كرد : وقتي شما پروتكل الحاقي را داريد بايد بر اساس آن عمل كنيد و آن را بپذيريد .اگر پرونده بر اساس پروتكل الحاقي پيش رود ما همراه خواهيم بود اما اگر اين مساله فراتراز پروتكل الحاقي و خارج از چارچوب بررسي شود اين مساله مشكل ساز خواهد بود .

وي در پاسخ به اين سوال كه برنامه هسته اي ايران چه مقدار منطقه را نگران مي كند گفت : نمي خواهم هيچ مكانيزمي در اين خصوص ارائه دهم به خاطر اينكه هرچيزي كه مي خواهيد به شوراي امنيت ارجاع دهيد بايد بر اساس اصول قانوني و مشروع باشد دراين بين مساله اعتماد سازي نيز به طرز خاصي مطرح مي شود .

"اساس اين كار يعني ارجاع پرونده به شوراي امنيت اشتباه است چون ايران به تعهدات خود در پروتكل الحاقي به طور قانوني عمل كرده است ونمي توان پرونده را به شوراي امنيت ارجاع داد ."

وي در پاسخ به سوالي در مورد جوسازي هاي اخير آمريكا در مورد سفر گروه غير متعهد ها و بازديد از سايت اصفهان گفت : ما سفري اخيرا به اصفهان داشتيم كه سفري مفيد بود ماجلسه اي كوتاه در محل داشتيم و از طرحهاي مختلف در آنجا بازديد كرديم . ما همچنين از دوربين هاي نصب شده توسط آژانس در محل بازديد كرديم من مطمئن هستم زماني كه روز پنجشنبه مدير كل راجع به اين قضيه گزارش دهد همه مطمئن خواهند شد كه تعليق به طور كامل انجام شده است .