به گزارش خبرنگار مهر، در پیام دفتر آیت الله العظمی لطف الله صافی گلپایگانی آمده است: حادثه ناگوار و تکان دهنده هجوم حامیان فرهنگ بیبند و باری و بیعفتی غربی به موضع اسلامی یکی از روحانیون متعهد در راه اجرای فریضهٔ مهم دینی نهی از منکر و امر به معروف و دفاع از حریم حجاب و احکام دین که منجر به مجروح شدن شدید چشم ایشان گردیده موجب تاثر و تاسف شدید مرجع عالی قدر حضرت آیت الله العظمی صافی مدظله الشریف گردید.
در ادامه آمده است: در شرایط فعلی که برخی التزامات اسلامی و انقلابی این ملت که با نثار خون پاک هزاران شهید و ایثارگر برپاگردیده مورد هدف قرار گرفته است و از جمله مساله حجاب را با ترفندهای مختلف تضعیف مینمایند و به شعارهای قرآنی و انقلابی بیاعتنایی میکنند و صریحا عدم تعهد خود را به حفظ این سنتهای اسلامی ابراز میدارند انتظار این است که قوه قضائیه وارد عمل شده و عاملان این هتاکی و موارد دیگر هتک حرمت دینی و سنت شکنیها را تحت تعقیب قرار دهد و سریعا به جزای اعمال خویش برساند.
در بخش دیگری از پیام تاکید شده است: همچنین نیروی انتظامی که مکرر اعلام برخورد با منکرات و عوامل سنت شکن و بدحجابی نموده در کمال قوت طرح امنیت اخلاقی را پیگیری و اجرا نماید و به کم توجهی بعضی مقامات به حفظ این اصول اعتنا ننماید و به مساله حجاب و عفاف و حفظ عفت عمومی جامعه و نوامیس مردم توجه بیش از پیش نماید.
با صدور پیامی بیان شد/
ابراز تأسف آیت الله صافی از مجروح شدن روحانی آمر به معروف
قم - خبرگزاری مهر: آیت الله صافی گلپایگانی در پی مجروح شدن یک روحانی در اجرای امر به معروف و نهی از منکر با ابراز تأسف از این حادثه اظهار داشت: نیروی انتظامی طرح امنیت اخلاقی را دنبال و با جدیت اجرا کند.
به گزارش خبرنگار مهر، در پیام دفتر آیت الله العظمی لطف الله صافی گلپایگانی آمده است: حادثه ناگوار و تکان دهنده هجوم حامیان فرهنگ بیبند و باری و بیعفتی غربی به موضع اسلامی یکی از روحانیون متعهد در راه اجرای فریضهٔ مهم دینی نهی از منکر و امر به معروف و دفاع از حریم حجاب و احکام دین که منجر به مجروح شدن شدید چشم ایشان گردیده موجب تاثر و تاسف شدید مرجع عالی قدر حضرت آیت الله العظمی صافی مدظله الشریف گردید.
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