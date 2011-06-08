به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین صادقی که در روزهای اخیر عنوان شده بود در فهرست بازیکنان مازاد استقلال قرار دارد صبح امروز چهارشنبه به باشگاه استقلال رفت و با علی فتح الله زاده سرپرست این باشگاه دیدار و گفتگو کرد اما در پایان این نشست تکلیف نهایی‌اش برای ماندن در جمع آبی پوشان مشخص نشد و به روز شنبه موکول شد. قرار است در نشست روز شنبه تکلیف این بازیکن مشخص شود.

صادقی در پایان نشست امروزش با علی فتح الله زاده به خبرنگار مهر گفت: از اینکه در رسانه ها خواندم که در فهرست بازیکنان استقلال قرار دارم ناراحت شدم و به همین خاطر امروز به باشگاه آمدم تا تکلیفم را مشخص کنم. من 9 سال است که در این تیم بازی کرده ام و یکی از کاپیتان های استقلال هستم.

وی در مورد اظهار نظرش مبنی بر نشست امروزش با حبیب کاشانی سرپرست باشگاه پرسپولیس گفت: اصلا چنین چیزی را نگفته ام و از رسانه ای که این مصاحبه را منتشر کرده است گله مندم. با این حال جلسه ای با آقای کاشانی ندارم و شما می توانید در تماس با ایشان سوال کنید که چنین جلسه ای بوده است یا نه.

مدافع تیم فوتبال استقلال با بیان اینکه اولویت اولش برای فصل آینده استقلال است خاطرنشان کرد: با وجود اینکه از چند باشگاه پیشنهاد دارم اما اولویت اولم استقلال است و روز شنبه مذاکرات نهایی را با مسئولان باشگاه انجام خواهم داد. با این حال به پرسپولیس فکر نمی کنم و در صورتیکه با استقلال به نتیجه نرسم به تیمی خواهم رفت که آینده ام را تامین کند.

صادقی با انتقاداز باشگاه استقلال گفت: من از مسئولان باشگاه ناراحت بودم که من را به عنوان بازیکن مازاد معرفی کردند. در حالی که من بازیکن آزاد هستم نه بازیکن مازاد. با این حال امیدوارم در نشست روز شنبه مشکلم حل شود و در استقلال بمانم.